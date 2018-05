RCA cu decontare directă câştigă teren! Peste 67.000 numai anul trecut

Anul trecut au fost încheiate 67.319 de poliţe RCA cu decontare directă, iar la finalul anului erau în vigoare 64.430 de contracte, a declarat Florin Golovatic, director la Direcţia Supraveghere şi Control, Sectorul Asigurări - Reasigurări în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) la Forumul Internaţional Asigurări - Reasigurări 2018 (FIAR). "După intrarea în vigoare a noii legi RCA, numărul de contracte în vigoare la sfârşitul perioadei de analiză a crescut de la o perioadă la alta. În trimestrul patru din 2016 aveam 3,6 milioane de contracte în vigoare la sfârşitul trimestrului pentru persoane fizice şi 1,1 milioane pentru persoane juridice. Acest număr a crescut constant astfel încât în trimestrul patru din 2017 erau în vigoare 4,265 milioane de contracte pentru persoane fizice şi 1,226 de contracte pentru persoane juridice. Prima medie anualizată a RCA este în creştere faţă de anul 2013, 2014 şi 2015, însă sub cea din 2016, astfel încât la sfârşitul anului 2017 prima medie anualizată pe RCA este de 695 de lei....Un alt element nou introdus de noua legislaţie este această posibilitate de încheiere a contractelor pentru decontare directă, la sfârşitul anului 2017 fiind în vigoare 64.430 de astfel de contracte. Numărul total de contracte încheiate în 2017 a fost de 67.319 de contracte", a spus Florin Golovatic. Potrivit acestuia, la 31 decembrie 2017 un număr de 9 societăţi de asigurare practicau asigurarea RCA, iar 14 societăţi de asigurare practicau asigurarea CASCO. Cele două tipuri de asigurări auto reprezintă 75% din totalul asigurărilor generale din România, un procent în creştere de la an la an.