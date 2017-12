„RCA, Mișu și transportatorii“, o telenovelă fără happy-end

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere premierului Dacian Cioloș să dea odată HG prin care se plafonează tarifele RCA pe șase luni. Oamenii au ajuns la concluzia că și noul plafon, de 7.540 de lei, i-ar ajuta, chit că-l consideră încă prea mare. În caz contrar, COTAR amenință cu proteste în fața Palatului Victoria, la 2 noiembrie. Cadou de Halloween. „Observăm că cele mai mari partide politice inventează pretexte pentru a amâna decizia și a intra în campanie electorală cu promisiunea scăderii tarifului RCA. Vor capital electoral, dar par că au bătut palma cu multinaționalele din asigurări, care încasează în fiecare zi banii noștri“, spune președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. El precizează că înghețarea tarifelor RCA ar fi trebuit să aibă loc miercuri, 19 octombrie, dar s-a amânat, fără nicio explicație. Șeful Confederației amintește că, la 14 septembrie, fostul vicepreședinte al ASF Marius Vorniceanu a promis că prețul RCA va fi de 6.200 lei pe an (pentru autocamioane de peste 16 tone - n.r.). Tariful a fost majorat apoi cu 3.000 lei (!), după care a urmat o nouă rundă de negocieri, iar cotația finală a ajuns la 7.540 lei. „Și să nu uităm că, între 2013 și 2015, diferența dintre totalul încasărilor RCA și plata efectivă a daunelor este de aproape 700 milioane lei, bani care au rămas în conturile asigurătorilor. Și acum, în loc să demită întregul Consiliu ASF, Parlamentul îl cheamă din nou... la explicații. Parcă am fi pe platoul de filmare și am face o telenovelă“, conchide Ștefănescu.