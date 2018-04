Reabilitarea scărilor de la Modern, doar o altă FĂGĂDuială neîndeplinită

Problemele acestui oraş şi ale cetăţenilor lui par a fi băgate în seamă de onor primarul Decebal Făgădău şi a sa gaşcă de funcţionari doar atunci când sunt alegeri sau... Neversea. Încă nu ne este foarte clar de ce se agită atât de tare primarul pentru un festival de gurişti, importat de la Cluj – că noi nu suntem în stare să le organizăm sau să le menţinem, an după an, pe ale noastre – şi care s-a desfăşurat anul trecut în condiţiile în care s-a trecut cu vederea peste un munte de nereguli. Care constănţean a beneficiat de înţelegere din partea funcţionarilor Primăriei, aşa cum au beneficiat ardelenii? Nu mai contează, se întâmplă şi în acest an, iar primarul pare extrem de vesel pe această temă, care îi este atât de dragă. Dă-o dracu’ de cultură, de teatru, de muzică clasică, să vină zbuciumaţii să facă prăpăd două zile, asta îşi doreşte administraţia locală. Măcar dacă evenimentul cu pricina ar aduce turişti... Dar, cine suntem noi să ne dăm cu părerea despre strategia culturală şi turstică a oraşului, cu siguranţă gândită de capete mai destupate decât ale noastre.

Acest Neversea vine însă la pachet cu mai multe probleme. Una dintre ele este accesul pe plaja Modern, care se face pe scările străvechi pe care le ştiţi. Le ştie şi consilierul municipal liberal Mihaela Andrei, care a solicitat, de nenumărate ori, în cadrul Comisiei de Organizare și Dezvoltare Urbanistică a Consiliului Local Municipal, repararea și modernizarea scărilor de acces pietonal către Plaja Modern, înainte de demararea sezonului estival, evidenţiind că „această zonă este una extrem de frecventată în perioada Festivalului Neversea”.

Potrivit unui comunicat al PNL, „reprezentanții SC Confort Urban, societate a Primăriei municipiului Constanța, au anunțat că, în prezent, există în plan recondiționarea acestor scări prin accesare de fonduri europene, fără a estima însă termenul de începere sau finalizare a lucrărilor”. Consilierul cere Primăriei dezafectarea și reabilitarea de urgență a acestor scări din bugetul administrației publice locale astfel încât cetățenii, localnici sau turiști, să le poată parcurge în siguranță. „Au trecut mai bine de trei ani de la dorința declarată a primarului Decebal Făgădău de a amenaja zona de acces în Portul Turistic Tomis și, până în prezent, nu a fost parcursă nici măcar prima fază a proiectului, și anume darea în administrare a scărilor către SC Confort Urban SRL. Ne amintim cu toții cum, în anul 2015, primarul Făgădău ne promitea că va investi nouă milioane de euro, din bugetul Uniunii Europene și din cel local, în amenajarea integrată a zonei de acces pe o lungime de aproximativ 2,6 km, de la Comandamentul Marinei până în dreptul străzii Mihai Eminescu. Între timp, zona spațiului verde din jurul scărilor a fost invadată de gunoaie, de copaci crescuți sălbatic, peisaj ce induce un sentiment de frică”, afirmă Mihaela Andrei.

Mai mult, consilierul PNL îi îndeamnă pe constănțeni, „pentru sănătatea și siguranța lor, să ocolească aceste scări de acces” până când Primăria municipiului Constanța va găsi de cuviință să reabiliteze zona.

Potrivit aceleiaşi surse, şi coordonatorul politic al organizației municipale Constanța a PNL, Septimiu Bourceanu, consideră, la rândul său, că „tergiversarea amenajării zonei reprezintă „încă o dovadă că administrația politică locală nu are capacitatea să gospodărească municipiul Constanța”. „Deși știa cu un an înainte că în următorul sezon estival zona va fi intens circulată, fiind anunțate peste 100.000 de persoane numai în perioada Festivalului Neversea, Primăria Constanța nu a luat nicio măsură pentru siguranța, sănătatea și confortul constănțenilor și turiștilor. Dacă nu ești în stare să gestionezi acest flux, cum să poți rezolva problemele municipiului?”, concluzionează Septimiu Bourceanu”.