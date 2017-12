Real Madrid a fost exclusă din Cupa Spaniei!

Formația Real Madrid a fost exclusă, vineri, din Cupa Spaniei, deoarece a folosit un jucător ineligibil la meciul disputat în urmă cu două zile cu echipa Cadiz, în 16-imile de finală ale competiţiei, a anunțat marca.com. Comisia de Competiţii a Federaţiei Spaniole de Fotbal a luat această decizie după ce Denis Cherishev a jucat, miercuri, pentru Real Madrid, deşi era suspendat. Real Madrid va contesta această decizie, iar în cazul în care Comisia de Apel va fi de acord cu excluderea, ceea ce, conform „Marca”, este foarte posibil, clubul madrilen va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Real Madrid a învins miercuri, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Cadiz, în 16-imile de finală ale Cupei Spaniei. Denis Cherishev a înscris un gol, în minutul 3 al acestei partide. Suspendarea lui Cherishev a fost decisă la 6 martie, după ce jucătorul a primit al treilea cartonaş galben în ultimul meci jucat de echipa sa de atunci, Villarreal, în ediţia 2014-2015 a Cupei Spaniei.

ASTANA A SOSIT LA ISTANBUL CU NOUĂ ZILE ÎNAINTE DE MECIUL CU GALATA

Gruparea Astana a sosit la Istanbul cu nouă zile înaintea partidei cu Galatasaray Istanbul din Liga Campionilor, pentru a avea timp de adaptare la teren şi la diferenţa de fus orar, informează uefa.com. „Terenul sintetic a afectat negativ echipa Galatasaray în primul meci la Astana şi am transformat acest lucru într-un avantaj. Acum vom juca pe gazon natural şi jucătorii mei nu sunt obişnuiţi. Luăm lucrurile foarte în serios. Pentru a ne adapta la diferenţa de fus orar şi la gazon, am venit la Istanbul cu nouă zile înainte şi am închiriat Stadionul Olimpic Ataturk”, a declarat antrenorul bulgar Stanimir Stoilov, pentru publicaţia „Sabah”. Astana îşi dispută meciurile pe un gazon sintetic, iar diferenţa de fus orar faţă de Istanbul este de patru ore. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2, iar partida s-a disputat de la ora locală 22.00, ora 19.00 în România. Meciul Galatasaray - Astana este programat marţi, 8 decembrie, de la ora 21.45, pe arena „Ali Sami Yen” din Istanbul, în ultima etapă a Grupei C a Ligii Campionilor. Înaintea ultimei etape, Galatasaray este pe locul 3, cu 4 puncte, iar Astana pe 4, cu 3 puncte, meciul fiind decisiv pentru calificarea în 16-imile de finală ale UEFA Europa League.

ALABA NU VA MAI JUCA ÎN ACEST AN

Mijlocaşul David Alaba, accidentat la gleznă, nu va mai juca în acest an, el urmând să revină pe teren după pauza competiţională de iarnă, a anunţat, vineri, antrenorul echipei Bayern Munchen, Josep Guardiola. „Accidentarea este mai gravă decât s-a prevăzut”, a declarat Guardiola. Alaba s-a accidentat în timpul meciului cu Schalke 04, disputat la 21 noiembrie. Bayern Munchen joacă, sâmbătă, cu Borussia Mönchengladbach, în etapa a 15-a a campionatului Germaniei, însă nu va putea conta nici pe serviciile jucătorilor Thiago Alcantara, Mario Götze, Franck Ribéry, Arjen Robben, Costa şi Juan Bernat.

HASSELBAINK A FOST NUMIT ANTRENOR AL ECHIPEI QUEENS PARK RANGERS

Olandezul Jimmy Floyd Hasselbaink, fost jucător al echipei Chelsea Londra, a fost numit antrenor al echipei Queens Park Rangers, a anunţat, vineri, clubul din a doua ligă engleză, pe site-ul oficial. Hasselbaink îl înlocuieşte pe Chris Ramsey, demis la 4 noiembrie. Hasselbaink antrenase până acum echipa Burton Albion FC, din a treia ligă. Queens Park Rangers ocupă locul 11 în liga secundă engleză, după 19 etape.