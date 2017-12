Recital de flaut la Muzeul de Artă

Chiar și în vacanță, Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” îi invită pe spectatori să se bucure de compania muzei Eutherpe și în această vară caniculară, la International „Black Sea” Summer Festival. Evenimentul se va deschide, vineri, 22 iulie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, cu un recital de flaut, inclus în concurs, susținut de coreencele Dong Ju Lee și Ji Eun Lee, acompaniate la pian de constănțeanca Andrada Ștefan. În program se află lucrări de: Franz Doppler - Andante şi Rondo, op. 25, George Enescu - Cantabile şi Presto pentru flaut şi pian, Friedrich Kuhlau - Trio în Sol major pentru 2 flaute şi pian, op. 119, și G. Schacker - „Regrets and Resolutions” pentru flaut şi pian.

GALA LAUREAȚILOR, LA TEATRUL „OLEG DANOVSKI”

Duminică, de la ora 19.00, melomanii sunt invitați la spectacolul finaliștilor concursului internațional al TNOB, sub bagheta dirijorului Jin-Kwon Lee. În program se vor afla lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart - Uvertura la opera „Nunta lui Figaro”, Antonio Vivaldi - Concertul în La minor pentru două flaute și orchestră, Johann Sebastian Bach - Concertul în Do minor pentru două piane și orchestră și Domenico Cimarosa - Concertul în Sol major pentru două flaute şi orchestră. Soliștii serii vor fi: Ye Jin Bok, Ye Bin Shim, Min Ah Kim, Si Heon Oh, Yun Seok Kim, Min Seo Kim, Su Bin Cho, Ji Won Park, So Young Lim, Soo Jung Lee, Hye Jin Kwon, Seong Hyeon Kim, Min Kyeong Son, Jeong Uk Ju, Dong Ju Lee, Ji Eun Lee.

Citește și:

Festivalul „Opera Nights“ se apropie de final

Artiștii Teatrului „Oleg Danovski“ cântă sub cerul liber, la Deva și Hunedoara

Stagiunea s-a încheiat, urmează... revederea, în toamnă