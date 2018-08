Regulamentul de acces în Peninsulă, pe loc repaus!

Regulamentul prin care se restricționează accesul în Zona Peninsulară a fost pus din nou în așteptare. Deși, inițial, regulamentul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Constanța din 31 iulie, ceea ce însemna că putea intra în vigoare chiar din luna august, proiectul nu a mai fost supus votului aleșilor. Potrivit primarului Constanței, Decebal Făgădău, va mai fi organizată o ultimă dezbatere pe această temă, înainte ca proiectul să fie adoptat. „Am retras acest regulament pentru că am văzut că e, așa, o dezbatere mai mult pe formă și mai puțin pe fond. După un an și jumătate de dezbatere de la publicarea primei forme a regulamentului au avut loc mai multe întâlniri, am înțeles că au fost mai multe poziții ireconciliabile și, după cum știți, prefer să dezbat încă o dată. Voi convoca încă o dezbatere, o ultimă dezbatere înainte de a supune în luna august acest regulament. Vreau să fie clar pentru toată lumea că accesul în zona peninsulară va fi restricționat. Că va fi pentru 12 luni, că va fi doar pe durata sezonului estival sau timp de șase luni vom stabili astfel încât să nu sufocăm dezvoltarea economică și, eventualele pierderi pricinuite în prima etapă, să fie compensate. Am avut un chestionar la care ne-au răspuns peste 25.000 de constănțeni. Cei mai mulți au spus că își doresc ca Zona Peninsulară să fie pietonală. În schimb, vreau să ascult toate argumentele agenților economici, pentru că interesul meu nu este să închidem o zonă doar de dragul de a o închide. Tocmai de aceea, voi organiza săptămâna viitoare o ultimă dezbatere publică, vreau să mă întâlnesc personal cu agenții economici și să le ascult argumentele”, a declarat primarul Constanței, Decebal Făgădău.

LIBERALII CONSTĂNȚENI CONSIDERĂ REGULAMENTUL O BĂTAIE DE JOC

Cu toate îmbunătățirile și dezbaterile pe această temă, nu există garanția că Regulamentul de acces în Zona Peninsulară va trece ca-n brânză de Consiliul Local. Reprezentanții PNL Constanța au transmis un comunicat de presă în care au catalogat regulamentul drept „o bătaie de joc la adresa constănțenilor”. Ei spun că proiectul a fost făcut pe genunchi și conține greșeli grave. „Administrația publică locală condusă de primarul Decebal Făgădău oferă constănțenilor o nouă dovadă a incompetenței! Regulamentul Zonei Peninsulare, un document necesar pentru zona istorică a municipiului Constanța, a fost transformat de funcționarii Primăriei Constanța într-o înșiruire absurdă de aberații! Mai mulți avocați consultați de Organizația municipală PNL Constanța susțin că, „Regulamentul de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța” este întocmit pe genunchi, fără atenție la detalii și cu o serie de greșeli grave care arată încă o dată incapacitatea aparatului administrativ al Primăriei Constanța, dar și frivolitatea cu care tratează primarul Decebal Făgădău astfel de documente. Potrivit acestora, „art.5 alin.2 - accesul este permis OCAZIONAL - înseamnă, per a contrario, că se poate refuza accesul tuturor celor enumerați, că li se poate interzice accesul. Ocazional înseamnă cu titlu de excepție, deci regula este ca persoanelor enumerate să nu li se permită accesul. Mai mult, art.5 alin.2 este contrazis de art.7 alin.4 în sensul că solicitanții sunt mai puțini decât cei care pot avea acces și pe cale de consecință, dacă nu poți solicita un permis, nu ți se va elibera un document în baza căruia să ai acces, deci nu poți intra în Zona Peninsulară. De exemplu: art. 5 alin. 2 stabilește accesul pentru persoanele cu dizabilități, în timp ce la art.7 alin. 4 acestea nu sunt menționate la persoane care pot solicita un permis special. Dacă aceste categorii în discuție sunt doar cele de la 7.4 (rezidenți) atunci de ce s-a introdus mențiunea de persoane cu dizabilități la art. 5.2?”. Acestea sunt doar o parte din absurditățile generate de „pseudo-specialiștii” din Primăria Constanța și girate de primarul Decebal Făgădău. De asemenea, se mai poate observa că cei care nu respectă prevederile acestui așa-zis Regulament primesc direct contravenție. Primarul și cei care au dat naștere unor astfel de prevederi nu au luat în calcul avertismentul!”, se arată în comunicatu liberalilor.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ, PUSĂ LA PĂMÂNT

Mai mult, coordonatorul organizației municipale Constanța a PNL a dat de pământ cu administrația locală din Constanța. „Este halucinant modul în care primarul Decebal Făgădău și administrația publică a municipiului Constanța tratează întocmirea unor documente extrem de utile pentru comunitate, precum Regulamentul Zonei Peninsulare. Este revoltător că nici funcționarii din Primărie și nici Decebal Făgădău nu au ținut cont de observațiile agenților economici din zonă, cei care trăiesc și muncesc acolo și cei care știu foarte bine cum ar trebui să funcționeze lucrurile în centrul vechi al Constanței. Este uimitor cum pe masa Consiliului Local Municipal a ajuns un document plin de erori și total în contradicție cu necesitățile zonei! Oare are curaj Decebal Făgădău să îi concedieze pe cei care au întocmit acest Regulament sau și aceștia fac parte dintre protejații domniei sale?” a afirmat coordonatorul politic al Organizației Municipale PNL Constanța, Septimiu Bourceanu. Liberalii constănțeni au mai spus că speră ca actualul primar și aparatul administrativ aflat în subordine să arate, pe viitor, că sunt interesați să îi respecte pe constănțenii care le-au acordat încredere la alegerile locale, „iar procesul legislativ să nu mai fie tratat cu indiferență”. Cam târzii reacțiile liberalilor, având în vedere că regulamentul a fost la vedere și supus dezbaterilor timp de mai multe luni. Rămâne de văzut dacă vor fi la fel de virulenți în dezbaterea ce va urma și în ședința în care va fi adoptat regulamentul.