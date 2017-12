Remiză pentru încrederea tricolorilor

Egalul obţinut miercuri seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, în partida amicală cu Argentina, scor 0-0, a adus optimismul în tabăra echipei naţionale a României, în vederea preliminariilor Campionatului European din 2016, care vor debuta în septembrie. „A fost un meci important pentru noi şi l-am trecut cu bine, pentru că era foarte important să nu pierdem. Cred că rezultatul este echitabil, deşi am înţeles că golul nostru a fost valabil. Mi s-a părut că argentinienii au jucat la sânge, deşi nu au fost la nivelul unui meci oficial. Să nu credeţi că Argentina nu şi-a dorit să câştige şi nu se pune problema să nu fi respectat echipa României. Acest rezultat înseamnă foarte mult. Când joci cu o echipă din primele trei din lume şi înregistrezi un rezultat de egalitate, încrederea jucătorilor creşte”, a spus selecţionerul Victor Piţurcă. „Suntem bucuroşi de acest rezultat pentru că am întâlnit o forţă mondială. Pentru noi a fost mai mult decât un meci amical. Acest rezultat ne dă speranţe pentru campania care urmează, deşi mi-aş fi dorit să mai avem o dată şansa de a juca cu Grecia pentru calificarea la turneul final din Brazilia”, a adăugat Ciprian Marica.

PIŢURCĂ, RECONFIRMAT Aflat sub contract cu FRF până la finalul preliminariilor CE 2016, Piţurcă a fost reconfirmat miercuri seară, după meci, de noul preşedinte al federaţiei, Răzvan Burleanu. „Domnul Burleanu a venit în cabina antrenorilor, ne-a felicitat şi mi-a spus să vă confirm că vom colabora în viitor. Dacă se gândeşte la o schimbare este în regulă, dar nu-mi place să se creadă că Piţurcă rămâne la naţională pentru contract, ci pentru că actuala conducere are încredere în Piţurcă”, a dezvăluit selecţionerul. „Am ţinut să mă văd cu domnul Piţurcă şi staff-ul său. I-am asigurat de susţinerea mea. Nu sunt un preşedinte care schimbă antrenori. Mă aştept să avem o implicare mai puternică de la staff-ul tehnic privind proiectele de viitor”, a spus Burleanu.

MESSI, DERANJAT DE TEREN Starul Lionel Messi a părăsit România la câteva ore după meci, la bordul unui avion trimis special de FC Barcelona, alături de coechipierul său Javier Mascherano. Cvadruplul câştigător al “Balonului de Aur” a dat vina pe terenul Arenei Naţionale pentru evoluţia sa palidă. „Adevărul este, şi nu spun asta pentru a găsi scuze, că situaţia terenului nu ne-a ajutat să facem un meci mare. La cum s-a plasat echipa României, trebuia să facem un joc rapid şi acest lucru nu era posibil. Am făcut ce am putut. Am jucat mai bine în repriza a doua decât în prima”, a spus Messi, care a recunoscut şi faptul că a vomitat la începutul partidei: „Este ceva ce mi se întâmplă mereu. Nu sunt motive de îngrijorare”.