Report categoria I LOTO 6/49: Peste 2,6 MILIOANE EURO

Tragerile loto se vor difuza, in direct, pe romania tv, in cadrul emisiunii "Românii au noroc", incepand cu ora 18:15 Joi, 8 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto din 4.11.2018 Loteria Română a acordat 15.506 câștiguri în valoare totala de 936.837,91 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12 milioane de lei (aproximativ 2,66 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 806.000 lei (aproximativ 173.000 de euro). La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de aproximativ 1,25 milioane de lei (peste 268.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 178.000 de lei (peste 38.000 de euro). La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 57.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de aproximativ 152.000 de lei (peste 32.600 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBă VIAȚA!

La tragerea Noroc de duminica, 4 noiembrie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig in valoare de 57.765,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 04-006 din Bacau si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si trei variante la Noroc.

Jucatorii si reprezentantii mass media pot asista la tragerile loto. Înscrierile se fac la Biroul Comunicare si Protocol al C.N. "Loteria

Romana" S.A. telefon 0372.137.351/e-mail pr@loto.ro<mailto:pr@loto.ro>.