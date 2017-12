Rezultatele parțiale ale alegerilor din SUA îl indică pe Donald Trump câștigător

Proiecțiile anunțate de agenția Associated Press îl indică pe candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, câștigător cu 197 de voturi, în timp ce favorita declarată, democrata Hillary Clinton, a câştigat scrutinul în New Mexico, Virginia și Colorado, având 131 de voturi ale electorilor. Donald Trump a câștigat în statele Montana, Missouri, Ohio și Florida. Anterior, candidatul democrat, Hillary Clinton, 104 avea un total de voturi ale electorilor, în timp ce republicanul Donald Trump avea 137 de voturi în Colegiul Electoral. Pentru a fi ales, este necesar ca un candidat să obţină majoritatea voturilor electorilor, adică 270 din totalul de 538 voturi din Colegiul Electoral. Conform analiștilor, Hillary Clinton ar putea pierde alegerile dacă nu obține victoria în statele Pennsylvania, Michigan și Wisconsin. După ce a pierdut o serie de state-cheie, Hillary Clinton are nevoie să câștige în Pennsylvania (20 de voturi ale electorilor), Michigan (16) și Wisconsin (10) pentru a rămâne în cursă. Aceste state sunt în mod tradiționale democrate, însă Trump ar putea ca totuși să obțină un rezultat bun în unele dintre aceste state, ca urmare a sprijinului de care se bucură din partea electoratului alb. Alte rezultate parțiale îl creditau pe republican cu 216 voturi în Colegiul Electoral, în timp ce pe democrată o creditau cu 197.