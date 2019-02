Roborul, poporul și guvernatorul

Pe 12 februarie, BNR va onora invitația Comisiei Economice, pentru a discuta despre ROBOR & altele, a spus joi guvernatorul Mugur Isărescu, cu ocazia prezentării raportului privind inflația - „Cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, am vorbit pe marginea unui raport de evaluare și am decis înființarea unui grup de lucru. Deocamdată atât. Cât despre ROBOR, văd că a ajuns un fel de terorist. Toți îl urmăresc și nu reușește nimeni să pună mâna pe el“. În (aproape) altă ordine de idei, rata inflației a continuat să scadă în decembrie, până la 3,27%, de la 3,43% pe an în noiembrie, consolidându-se în interiorul intervalului țintit de banca centrală. Evoluția a fost determinată în principal de scăderea prețului combustibililor, compensată parțial de creșterile consemnate în segmentul legumelor și fructelor și cel al produselor din tutun. Totodată, datele revizuite privind creșterea economică în trimestrul III 2018 confirmă accelerarea dinamicii anuale a PIB real, la 4,4%, de la 4,1% în trimestrul anterior, exclusiv pe seama creșterii mult peste așteptări a producției agricole. Pe partea cererii, se observă contribuția majoritară la creșterea PIB a variației stocurilor, urmată de cea a consumului gospodăriilor populaţiei, cu sprijinul crescut al autoconsumului și al achizițiilor din piața țărănească, precum și aportul negativ al formării brute de capital fix. Pe de altă parte, creditul acordat sectorului privat și-a accelerat creșterea anuală în decembrie 2018, la 7,9% (cea mai mare creștere din mai 2012 încoace), de la 6,3% în luna noiembrie. Creșterea a fost susținută în principal de componenta în lei, a cărei pondere în totalul creditului s-a mărit la 66%, cel mai ridicat nivel din septembrie 1996. Raportat la activitatea economică, nivelul creditului continuă însă să fie scăzut, potrivit BNR. În consecință, banca centrală a decis joi să mențină dobânda-cheie la 2,5% pe an.