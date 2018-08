Rock, blues şi „neo-boem” la Aeromania

Ediția a 12-a Aeromania - desfăşurată în perioada 13-15 iulie pe Aeroportul Tuzla - aduce o serie de noutăți, inclusiv în privința muzicii. Pentru că anul acesta, acordurile chitarelor nu vor mai face sincron cu motoarele avioanelor, concertele sunt programate sâmbătă seara, când vor încheia spectacolul acrobatic cu câteva ore de muzică live, dar şi duminică, în ziua destinată picnicului pe aeroport. Intrarea este liberă.

Sâmbătă, 14 iulie, Mihai Mărgineanu ne va convinge încă o dată că „Aviația dă senzația” şi ne va menține în atmosferă cu melodii ca „Melci, scoici, raci”, „Pe sub norii de hârtie” „Paraschivo”. Fost elev al Şcolii de pilotaj de la Tuzla, Mărgineanu este de câțiva ani coordonatorul momentelor memorabile de pe scena Aeromania. La „25 de ani de vechime în câmpul muncii” cum ii place să spună, Mărgineanu îşi face un „autoportret” în stilul inconfundabil: „Nu fumez, nu mă droghez, nu am stilist şi nici PR-ist angajat, n-am tatuaje pentru că am prea multe „cicatrici” din tinerețea agitată şi pentru că mi-e groză de ace, n-am garderoba la modă, nu am feisbuc pe telefon şi îmi place vinul bun” – sunt tot atâtea argumente să veniți la Tuzla să redescoperiți un cântăreț, compozitor şi actor de excepție.

Pe lista artiştilor prezenți la Aeromania este şi Alex Muşat, tânărul bistrițean care a uimit o țară întreagă cu chitara sa şi cu vocea senzațională şi a fost la un pas să câştige în 2016 marele trofeu “Vocea României”. Deşi la o vârstă fragedă, Alex Muşat este foarte apreciat pentru talentul său, iar noi îl aşteptăm la Tuzla pentru o “sesiune” de blues cântat cu pasiune.

White Mahala, o trupă cu o personalitate aparte, creionată şi de versurile cu tâlc, va înveseli sâmbătă seara atmosfera la Aeromania. “Tăticii stilului neo-boem în România” - cum se autointitulează – vor aduce la Tuzla o muzică atipică, cu influențe de mahala interbelică, dar cu un sound modern.

Chiar dacă sâmbătă o să plecați târziu de la Tuzla, băieții de la Colonist pe Lună vă invită aici şi duminică, 15 iulie, în ziua destinată picnicului pe aeroport. "Colonist pe Lună" este o trupă de rock din Constanța. Din 2013 abordează un rock altenativ cu influențe de rock clasic şi rock progresiv. Sunt axați pe compoziții proprii şi aşa cum spun chiar ei: "ne place să riscăm cu piesele proprii... emoțiile şi energia lor ne fac să ne simțim al naibii de bine şi ne țin dependenți de pasiunea asta care este MUZICA. Duminică la 14.30. Veniți, vedeți, ascultați!”