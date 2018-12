„România este pregătită pentru preluarea Președinției Consiliului UE“, este mesajul transmis de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cadrul întâlnirii cu prim-ministrul Viorica Dăncilă și cu membrii Guvernului României, prezenți la Bruxelles în contextul pregătirii preluării Președinției Consiliului, de la 1 ianuarie 2019. Cu acest prilej, președintele Juncker a felicitat țara noastră pentru aniversarea Centenarului și și-a exprimat încrederea în succesul mandatului României. Premierul Viorica Dăncilă a prezentat prioritățile pentru Președinția Consiliului Uniunii și a subliniat că viziunea României va fi structurată în jurul coeziunii, ca valoare comună europeană. Întrevederea cu președintele Comisiei Europene a avut loc în contextul în care Guvernul României a participat la o serie de întâlniri, la Bruxelles, în vederea pregătirii preluării Președinției Consiliului UE. Astfel, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la întâlnirea Guvernului României, alături de premierul Viorica Dăncilă și de ceilalți miniștri, cu Secretarul General al Consiliului, Jeppe Tranholm Mikkelsen.

Șeful Executivului a reconfirmat angajamentul României pentru derularea unei Președinții eficiente și a subliniat faptul că România este deplin pregătită pentru preluarea mandatului de Președinție a Consiliului UE, de la 1 ianuarie 2019. Totodată, Executivul a prezentat și stadiul avansat al pregătirilor.

La rândul său, Secretarul General al Consiliului a prezentat rolul pe care Președinția Română îl va avea în relația cu instituțiile europene - Consiliul, Comisia și Parlamentul European.

În cadrul întâlnirii, au fost abordate subiecte de actualitate de pe agenda europeană: negocierea Cadrului financiar multianual, extinderea UE și Brexit. Prim-ministrul Viorica Dăncilă a exprimat încredere față de continuarea unei cooperări eficiente cu Secretariatul General al Consiliului și pe perioada exercitării de către România a primului mandat de Președinție a Consiliului UE.

Membrii Guvernului României au participat și la întâlnirea cu membrii Colegiului Comisarilor. Reuniunea Colegiului Comisarilor cu guvernul statului care urmează să preia Președinția Consiliului este organizată în mod tradițional, înainte de preluarea mandatului, cu obiectivul de a stabili prioritățile viitoarei Președinții.

Astfel, agenda de lucru a Președinției României va fi structurată pe asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, pentru o dezvoltare durabilă și echitabilă pentru toți cetățenii și statele UE, pe promovarea unei Europe sigure, prin inițiative comune în domeniul securității și justiției, cu obietivul principal de asigurarea siguranței cetățeanului, pe consolidarea rolului global al Uniunii Europene și pe promovarea valorilor comune europene.

Anterior reuniunii Guvernului României cu reprezentanții UE la Bruxelles, Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a avut o întâlnire bilaterală cu ministrul valon al turismului, Rene Collin, pe tema priorităților României în domeniu pe perioada președinției Consiliului UE.

Ministrul Turismului a obținut asigurări privind sprijinul oferit de autoritățile belgiene pentru susținerea inițiativelor României din domeniu pe perioada Președinției Consiliului UE.

”Unul dintre obiectivele noastre în perioada Președinției Consiliului UE este să creștem implicarea statelor membre în dezvoltarea de politici care să sprijine turismul în Europa. Am adresat invitația domnului ministru Rene Collin de a veni în România și de a participa activ la cele două conferințe ministeriale pe care le vom organiza în mai și în iunie la București și Tulcea, unde vor participa toți miniștrii și reprezentanții turismului din statele membre ale UE. Îi mulțumesc pe această cale pentru implicare și îl asigur că turismul va fi un punct principal pe agenda președinției Consiliului UE”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, după întrevederea cu omologul său valon.

Ministerul Turismului din Valonia va reprezenta Belgia în perioada în care România va deține Președinția Consiliului UE.

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a întâlnit și cu directorul executiv al Comisiei Europene pentru Turism (ETC), Eduardo Santander. Împreună au perfectat detaliile organizării, în țara noastră, a Adunării Generale a Comisiei Europene pentru ETC care va avea loc în România, în 2019 și la care vor participa reprezentanți ai autorităților responsabile de turism din peste 30 de țări. ”Această conferință va pune turismul sub lumina reflectoarelor, va sublinia maturitatea eforturilor făcute pentru dezvoltarea domeniului, dar mai ales va prezenta România ca importantă destinație turistică în Europa și în întreaga lume. Acestea sunt efectele măsurilor luate în ultima vreme de Executiv care a catalogat turismul ca prioritate națională, iar astfel de angajamente precum cel luat alături de Comisia Europeana pentru Turism întărește imaginea României de partener de încredere”, a declarat ministrul turismului, Bogdan Trif, după întâlnirea de la Bruxelles cu Eduardo Santander, director executiv ETC.