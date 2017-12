România gândește doar pe termen scurt, din nefericire

PROVOCĂRI Agenția de evaluare financiară Moody's se așteaptă ca stimulentele fiscale din România să contribuie la o creștere economică solidă, dar pe termen scurt, fiind foarte puțin probabil ca ea să fie și sustenabilă. Potrivit raportului anual de țară al Moody's Investors Service, creșterea reală a PIB ar urma să fie de 6,5% în 2017, urmând ca avansul să încetinească la 5% în 2018. Profilul de credit al României (rating Baa3, cu perspectivă stabilă) reflectă atuurile noastre, precum perspective favorabile de creștere pe termen mediu și nivelul (încă) moderat al raportului datorie guvernamentală/PIB; printre provocări se numără ținerea sub control a cheltuielilor publice, creșterea absorbției fondurilor europene și întărirea guvernanței companiilor de stat. „Deși România are experiența unei consolidări fiscale, politica expansionistă din ultima perioadă a erodat beneficiile aduse de ajustarea (dureroasă) care a avut loc după criza financiară globală. În același timp, politica macroeconomică prociclică a dus la majorarea rapidă a salariilor, reprezentând un risc la adresa competitivității de preț a economiei românești și amplificând deficitul de cont curent“, spune analistul Moody's Daniela Re Fraschini. Ea este de părere că factorii care stau la baza creșterii economice, în frunte cu consumul privat, vor rămâne probabil nemodificați, în condițiile în care politica fiscală expansionistă va continua în 2017 și 2018. Totuși, ea se așteaptă la o încetinire a consumului privat, odată cu atenuarea impactului stimulentelor fiscale - „În plus, reformele structurale limitate, slăbiciunile existente la nivelul cadrului instituțional, precum și politicile economice care limitează investițiile private mai mari continuă să constrângă potențialul de creștere pe termen lung“.

ÎNCOTRO? Moody's mai spune că situația finanțelor publice ale României a continuat să se deterioreze în 2017, tendință urmând să continue în 2018 - „Asta s-a întâmplat din cauza măsurilor fiscale și bugetare adoptate în perioada 2015 - 2016, în cadrul noului Cod Fiscal. Sunt incluse aici noua reducere a TVA, de la 20 la 19%, dar și măsurile legislative adoptate de noul guvern la începutul lui 2017. Ar putea apărea presiuni pentru o îmbunătățire a ratingului de țară, ca urmare a unei creșteri economice mai echilibrate și, deci, mai sustenabile. În sens invers, presiuni pentru o retrogradare ar putea apărea de pe urma unor dovezi privind deteriorarea semnificativă a finanțelor publice“.