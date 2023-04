România, Portugalia şi Ungaria, la egalitate în ceea ce priveşte PIB-ul per capita în 2022

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei şi României şi Letoniei s-a situat în toate cele trei ţări la 77% din media Uniunii Europene în anul 2022, arată datele preliminare publicate joi deEurostat.



În ceea ce priveşte PIB-ul per capita în 2022 (valoarea Produsului Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard - PPS), România este aproape de Polonia care a fost la 79% din media UE şi devansează ţări precum Letonia, care este la 74% din media din UE, Croaţia - 73%, Grecia - 68%, Slovacia - 67% şi Bulgaria - 59%.

Anul trecut, cea mai prosperă ţară membră a blocului comunitar a fost Luxemburg, unde PIB/locuitor exprimat în PPS a fost cu 161% peste media din UE. Urmează Irlanda cu un PIB/locuitor exprimat în PPS cu 134% peste media din UE. La distanţă se situează Danemarca (36% peste media din UE), Ţările de Jos (30% peste medie), Austria (25%), Belgia (21%), Suedia (19% peste medie) şi Germania (17% peste medie).

Finlanda, Malta şi Franţa sunt celelalte state membre cu un PIB per capita mai mare decât media din UE.

Italia, Slovenia, Cipru şi Cehia sunt toate la mai puţin de 10% sub media din UE, urmate de Lituania, Estonia şi Spania care sunt undeva între 10% şi 20% sub media din UE. PIB-ul per capita în Polonia, Ungaria, Portugalia, România, Letonia şi Croaţia este la mai puţin de 30% sub media din UE.