Romanii pot cumpara in perioada 27 noiembrie - 15 decembrie noi titluri de stat Fidelis, prin ultima oferta derulata de Ministerul Finantelor in 2023

Ministerul Finanțelor (MF) continuă emisiunile de titluri de stat pentru populație Fidelis și derulează la Bursa de Valori București (BVB) o nouă ofertă de vânzare, în perioada 27 noiembrie – 15 decembrie. Aceasta este a 14-a ofertă de acest tip derulată prin intermediul pieței de capital de Ministerul Finanțelor începând cu iulie 2020. Prin intermediul precedentelor 14 oferte, Ministerul Finanțelor a atras de la populație, cumulat, 22 miliarde lei (4,5 miliarde euro).

„Titlurile de stat au fost mereu atractive atât pentru investitorii la început de drum, cât și pentru cei experimentați, în funcție de strategia lor și de apetitul de risc. Siguranţa capitalului investit, faptul că titlurile de stat sunt garantate integral de către stat atât din punct de vedere al capitalului, cât și al dobânzii aferente, au făcut românii să investească din 2020 până acum peste 22 miliarde lei. Venim cu o nouă ediție ce oferă condiții avantajoase, atât pentru titlurile în lei, cât și pentru cele în euro. În plus, fapul că donatorii de sânge, eroii noștri nevăzuți, vor beneficia de condiții speciale, a devenit deja o tradiție. Astfel, fiecare picătură de sânge devine o monedă de solidaritate, iar titlurile de stat devin simboluri ale generozității colective", a declarat Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul consorțiului de intermediere sau intermediarii care au semnat angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis angajamentul către Lead Manager. Consorțiul este format din BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale și Alpha Bank România, titluri de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, în cadrul ofertei publice de vânzare derulate la Bursa de Valori București.



„Dintre cei peste 168.000 de investitori din piața de capital autohtonă, la finalul lunii septembrie, peste 33.000 aveau în portofolii doar titluri de stat, ceea ce demonstrează că emisiunile recurente de titluri de stat derulate de Ministerul Finanțelor au o contribuție importantă la creșterea numărului de investitori și, totodată, la dezvoltarea pieței de capital, prin diversificarea gamei de instrumente disponibile pentru administrarea eficientă a portofoliilor și împărțirea riscului pe diferite clase de active. Investiția la bursă are numeroase beneficii pentru investitori, la fel cum donarea de sânge are beneficii pentru sănătatea donatorilor și felicităm Ministerul Finanțelor pentru inițiativa de introduce din acest an o tranșă dedicată investitorilor donatori", a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.