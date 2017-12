Ruinele unor orașe antice, în adâncurile Mării Negre?

03:03:07 / 30 Ianuarie 2015

Sub suprafata marii

Mi-amintesc ca, la inceputul anilor '70, am carat si eu bagajele cercetatorilor de la IRCM. Tocmai incepuse cartarea fundului marii (petrol, bineinteles). Vaporul pe care era instalat echipamentul de cercetare mergea cam cu 5 noduri, de la nord la sud, si apoi alta line N-S cam la o mile est de precedenta. Era noapte, n-aveam somn si stateam linga printere. In dreptul Tuzlei, la citeva mile in larg, recorderul a inregistrat un sant adinc o suta de metri ori p'acolo. Am regasit santul in multe treceri si m-am intrebat, totdeauna, daca cineva a rezolvat acest mister (pentru mine, cel putin). Oricum, la Mangalia, de asemenea sint ruine in larg