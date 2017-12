Ryan Gosling ar putea juca rolul astronautului Neil Armstrong

Actorul canadian Ryan Gosling se află în negocieri avansate pentru a interpreta rolul principal într-un nou film biografic dedicat astronautului american Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună. Lungmetrajul ”First Man” va avea la bază biografia ”First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”, scrisă de James Hansen, şi se va concentra pe misiunea spaţială din 1969, care i-a avut ca protagonişti pe astronauţii americani Neil Armstrong şi Buzz Aldrin. Acea misiune a fost una istorică, deoarece, în cadrul ei, oamenii au reuşit să păşească pentru prima dată pe Lună. Dacă Ryan Gosling va obţine acest rol, el va colabora din nou cu regizorul Damien Chazelle, cu care lucrează în prezent la filmul ”La La Land”. Clint Eastwood era propus iniţial pentru a deveni regizor şi producător al filmului, dar, în final, Damien Chazelle a semnat contractul şi va regiza acest film pe baza unui scenariu scris de Josh Singer.

Apollo 11 este numele primei misiuni în care omul a păşit pe suprafaţa Lunii. Lansată pe data de 16 iulie 1969, misiunea era formată din comandantul Neil Aiden Armstrong, Michael Collins, pilotul modulului de comandă, şi Edwin Eugene ”Buzz” Aldrin Jr., comandantul modulului lunar. Pe data de 20 iulie 1969, Armstrong şi Aldrin au devenit primii oameni care au păşit vreodată pe Lună, în timp ce Collins gravita deasupra acestora. Pe 20 iulie 1969, modulul lunar al misiunii Apollo 11 a atins suprafaţa Lunii, avându-i la bord pe astronauţii Neil A. Armstrong şi Edwin E. ”Buzz” Aldrin Jr. În următoarele şase ore, cei doi au verificat sistemele modulului, au luat masa, formată din patru cuburi de şuncă, trei biscuiţi cu zahăr, piersici, suc de ananas şi grepfrut şi cafea, şi s-au odihnit. Apoi, la ora 10.39.33 EDT, Neil Armstrong a deschis trapa, a coborât pe scara modulului şi a rostit în cască una dintre cele mai celebre fraze din istorie: ”Un pas mic pentru un om, un salt uriaş pentru omenire”.

Ryan Gosling a urmat un drum destul de întortocheat înainte de a ajunge unul dintre cei mai râvniţi bărbaţi de la Hollywood. Născut şi crescut în provincia Ontario din Canada, Gosling a fost un copil-problemă la şcoală, unde avea note foarte mici şi se bătea adeseori cu colegii săi. Mama lui a divorţat şi s-a mutat apoi la Los Angeles, unde tânărul Ryan şi-a început cariera în showbiz. A apărut prima dată în ”Mickey Mouse Club”, popularul serial TV pentru copii, care a lansat carierele unor artişti de seamă, precum Britney Spears, Christina Aguilera şi Justin Timberlake. Ryan Gosling este unul dintre actorii aflaţi într-o ascensiune spectaculoasă la Hollywood, prestaţiile sale din filmele ”Jurnalul / The Notebook”, ”Blue Valentine”, ”Cursa / Drive” şi ”The Ides of March” fiind apreciate de critici. Recent, starul canadian a jucat şi în câteva producţii considerate comerciale, cu succes în special la publicul feminin, precum ”A naibii dragoste / Crazy, Stupid, Love” şi ”The Place Beyond the Pines”.