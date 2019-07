S-a încheiat cea mai amplă acțiune de supraveghere aeriană privind cetaceele din bazinul Mării Negre

După 3 săptămâni intense de monitorizare aeriană și peste 12.000 km survolați, cea mai amplă acțiune de supraveghere aeriană privind cetaceele din bazinul Mării Negre s-a încheiat! Rezultatele preliminare ale acțiunii: 1750 de înregistrări aferente delfinilor și marsuinilor. Monitorizarea aeriană s-a realizat deasupra apelor Mării Negre din România, Bulgaria, Ucraina, Turcia și Georgia. Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului CeNoBS, cofinanțat de către Uniunea Europeană.

Opt specialiști din 4 țări europene, împărtiți în 2 echipe, au parcurs peste 12.000 km în 19 zile (dintre care 7.000 km monitorizați), în două aeronave Cessna Skymaster "Push Pull" ale companiei aeriene Action Air Environment. O echipă a pornit din Ucraina și cealaltă din Georgia, colectând date despre cetacee și nu numai, în paralel, deasupra apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei, Turciei și Georgiei.

Coordonatorii celor 2 echipe au fost colegul nostru Marian Paiu și Dimitar Popov/ Bulgaria. Misiunea lor a fost de a se asigura că această activitate unică în istoria monitorizării cetaceelor de la Marea Neagră este dusă la bun sfârșit cu succes.

Care a fost metoda de lucru?

În cei 7.000 km monitorizați, cele două echipe de observatori au colectat date privind abundența cetaceelor din Marea Neagră, dar și a peștilor, păsărilor (Descriptorul 1 Biodiversitate), precum și deșeurilor marine (Descriptor 10 ), descriptori ce se regăsesc în definirea stării de bine a mediului (GES) obiectiv principal al Directivei Cadru Strategia pentru Marin.

Au fost acoperite 60 de transecte liniare de-a lungul perimetrelor celor 5 țări menționate, iar pentru colectarea eficientă a datelor a fost utilizat un soft inovativ: ”SAMMOA este un soft dedicat misiunilor aeriene de observare a megafaunei marine dezvoltat de Observatoire PELAGIS (Universitatea La Rochelle - CNRS, Franța). Softul permite colectarea în timp real a observațiilor vizuale, poziționarea GPS, precum și inregistrarea audio simultană, ceea ce ajută enorm în procesul de validare a datelor”, menționează Marian Paiu.

Ce date preliminare există dupa 19 zile de monitorizare aeriană?

Potrivit datelor preliminare, în 19 zile și 7.000 km monitorizați din avion, au fost efectuate peste 1750 de înregistrări aferente delfinilor si marsuinilor. O înregistrare poate avea între 1 și 50 indivizi. Pe specii, afalinii au fost inregistrați în doar 121 de cazuri, un număr foarte mic raportat la celelate două specii: marsuinii și delfinii comuni.

Proiectul s-a incheiat în Turcia pe aeroportul din Zonguldak, unde cele două echipe s-au reunit, pentru a finaliza misiunea.

Georgia și Ucraina, obstacole pentru expediție

Expediția nu a fost ușoară pentru niciunul dintre membri celor două echipe de observatori. Chiar dacă lucrurile au mers conform planului în anumite regiuni, în altele, problemele au fost la ordinea zilei și au îngreunat misiunea:” Echipele de cercetători au fost mixte, lucru care a ajutat mult în depășirea ostacolelor apărute pe teren. De exemplu, odată ajunși în Ucraina, am aflat că nu mai putem ateriza pe aeroportul tehnic pentru realimentare, lucru care ne împiedica să ne continuăm misiunea. Un alt exemplu este Georgia, unde procedurile naționale ne impuneau să avem la bord un militar, lucru care ducea la depășirea masei maxime autorizate pentru decolare în siguranță. Printre altele, am întâmpinat multiple probleme legate de zonele militare sau aeroportuare, închise survolului. Din fericire, am reușit să depășim toate aceste probleme prin intervențiile colegilor de echipă din celelalte țări și prin deschiderea de care au dat dovada autoritățile naționale, care au înțeles scopul și importanța acestui proiect. Putem spune că este un efort istoric de cooperare, atât din partea țărilor din bazinul Mării Negre, dar și a celor din exterior, implicând experți din Italia și Franța, precum și susținerea ACCOBAMS- Secretariatul Permanent al Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și zona adiacentă a Atlanticului”, declară Marian Paiu, expert ecolog în cadrul ONG Mare Nostrum.

De menționat este și faptul că fără ajutorul ambasadelor nu am fi putut depăși obstacolele întâlnite pe teren. În Georgia, atât ambasada română, cât și cea franceză ne-au ajutat în obținerea permisului de zbor, demers fără de care survolul nu s-ar mai fi realizat.

PROIECTUL

Sprijinirea implementării Strategiei pentru mediul marin în Marea Neagră prin crearea unui sistem regional de monitorizare a cetaceelor ​​(D1) și monitorizarea zgomotului (D11) pentru realizarea GES “- CeNoBS este un proiect de 24 de luni, cofinanțat de Uniunea Europeană. CeNoBS este un proiect cu mai mulți parteneri europeni, coordonat de ONG Mare Nostrum / România și vizează îmbunătățirea implementării ciclului II al directivei cadru pentru 2 descriptori esențiali:

Descriptor 1– mamifere marine / cetacee șiDescriptor 11– zgomot în Marea Neagră, prin obținerea unei mai mari coerențe în determinarea, evaluarea și atingerea stării ecologice bune (GES).

Activitățile propuse vor completa lipsa datelor de fond privind distribuția / abundența populațiilor de cetacee și despre incidența capturilor accidentale. Principalele obiective sunt: evaluarea criteriilor D1 referitoare la cetacee și stabilirea valorilor pragurilor; evaluarea și sprijinirea dezvoltării monitorizării D11 în Marea Neagră; consolidarea coordonării între regiunea Mării Negre prin diseminarea activităților, rezultatelor și rezultatelor proiectului.