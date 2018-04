Sărbătoarea - minune a Maicii Domnului, la Dervent!

12:55:04 / 13 Aprilie 2018

Mitre

”Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea”, era porunca Mântuitorului Iisus Hristos. Doar că, nicăieri nu scrie ce va face episcopul care are… 42 de mitre (acoperământ al capului, purtat de episcopi în timpul slujbelor), în valoare de peste 70.000 de euro. Să le vândă, iar banii să îi dea săracilor, sau să le poarte cu mândrie pe cap în fața acelorași sărmani, atunci când le vorbește despre smerenie, sărăcie, umilință și, bineînțeles, banul văduvei care trebuie adus la biserică? Timotei Aioanei este din anul 2014 episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar funcția presupune, probabil, și un nou look. Și nu orice straie arhierești sunt bine-primite în fața Domnului, de aceea ele trebuie alese pe sprânceană și trebuie să valoreze câteva mii de euro... ...Vă prezentăm smerita colecție de 42 de mitre ale episcopului Timotei în valoare de peste 70.000 de euro, prețul de catalog pornind de la 1.200 de euro per bucată. Desigur, nu vrem să ne gândim cât costă restul veșmintelor pe care ierarhul le poartă de fiecare dată asortate la mitra de pe cap. Sursa care ne-a trimis aceste fotografii ne-a spus că Timotei ar deține aproximativ 60 de mitre (care valorează în jur de 100.000 euro-n.red), plus peste 60 de seturi de cruce plus engolpion (icoană lucrată dintr-un metal prețios purtată la gât de episcopi), engolpioane simple fără cruce, iar veșminte “are cât să îmbrace toți episcopii din Biserica Rusă. Cutia de protecție a unei mitre are 70 cm înălțime, pe 40 lățime, cred că are nevoie de o cameră să le depoziteze pe toate. Pe lângă asta, are o mașină 4x4 (vezi foto-n.red.), pe care o ține în garajul de la mănăstirea Radu Vodă. Cu ea apare numai la ocazii speciale sau când pleacă la mama dumnealui acasă” În ultimii ani, episcopul vicar Timotei Prahoveanul a devenit mâna dreaptă a Patrirahului Daniel, fiind și singurul care se ocupă de hirotoniile preoților, cu toate avantajele ce derivă dintr-un astfel de “monopol”. Timotei Aioanei a deținut mai multe funcții administrative în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor în perioada în care Daniel era Mitropolit al Moldovei. Considerat unul dintre oamenii de încredere, Daniel l-a luat cu el pe Timotei la București, când a ajuns Patriarh. ” ”Predică” din situl DEZVĂLUIRI, loco