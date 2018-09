S-au mobilizat toate comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu!

Acțiunea de curățenie din 15 septembrie, organizată pentru a marca “Ziua Mondială a Curăţeniei”, a mobilizat toate comisariatele Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) din teritoriu, într-un efort comun de colectare a deșeurilor din arealele naturale.

La nivel local, comisarii GNM s-au implicat atât în promovarea evenimentului, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de voluntari, cât şi în activităţile de salubrizare a diferitelor zone în care au fost identificate abandonări de deşeuri, împreună cu reprezentanţii „Let’s Do It, Romania!”.

De asemenea, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului, prin monitorizarea colectării selective a deşeurilor, urmărirea trasabilității acestora, respectiv asigurarea că deșeurile colectate au fost transportate de operatorii de salubritate în vederea sortării și valorificării.

Şi pentru că am pomenit de cantităţi, reprezentanţii Let’s Do It au anunţat într-un raport preliminar că cei aproape 340.000 de voluntari au reuşit să adune aproximativ 470.000 de saci de deșeuri. În topul județelor cu cei mai mulți voluntari se regăsesc Maramureș (32.142 voluntari - 21.008 saci), Botoșani (25.600 voluntari - 21.000 saci), Bihor (23.000 voluntari - 30.000 saci), Gorj (21.540 voluntari - 55.000 saci), Suceava (21.256 voluntari - 23.381 saci), Dolj (20.000 voluntari - 38.500 saci), Vaslui (14.040 voluntari - 18.750 saci), Cluj (12.000 voluntari - 13.000 saci), Mureș (11.453 voluntari - 18.730 saci), Giurgiu (10.115 voluntari - 14.000 saci).

Dincolo de aceste cifre şi de efortul considerabil de a strânge tone de deșeuri într-o singură zi, cel mai mare beneficiu pe care l-a adus “Ziua Mondială a Curăţeniei” este conştientizarea asupra păstrării unui mediu curat şi faptul că uniţi putem realiza lucruri extraordinare.