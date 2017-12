S-au retras 20 de tone de roşii cu reziduuri de pesticide

16:57:41 / 25 Februarie 2016

Unde au ajuns gunoaiele

Cand a fost greva in Grecia sute de tiruri cu marfa perisabila au fost blocate peste o saptamana in vamile elene . Dupa terminarea grevei dar si a marfurilor perisabile tirurile au venit in Romanaia . Unde au ajuns tonele de marfa din aceste transporturi in rafturile magazinelor sau la groapa de gunoi. Intr-un articol din Stiri de interes spuneti ca doctorii au gasit cauza imbolnavirilor din Arges - fals -boala este in toate otravurile de alimente care intra in tara-expirate ,chimizate in exces ,spalate si reambalate . Numai cine nu doreste nu vine cu marfa dubioasa in Romania deoarece se stie ca aici este sat fara caini. La cate citim in ziare nu m-ar mira ca in curand sa aflam ca in Romania au sosit fructe si legume din zona ocupata de catre gruparea terorista Daesh.