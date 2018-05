S-au săturat să fie umiliți! Copiii cu dizabilități și părinții lor, în stradă!

Vor doar dreptul copiilor lor și pentru că sunt ignorați în mod constant de către autorități, aproape 100 de părinți ai copiilor cu dizabilități, din toată țara, vor protesta, săptămâna aceasta, în fața sediului Ministerului Educației. Cer respectarea drepturilor de integrare a copiilor cu dizabilități din școlile speciale și de masă, adaptarea programelor școlare pentru elevii cu CES și acordarea asistenței sociale constând în alocația zilnică de hrană, alocația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. Mămicile organizatoare speră ca în felul acesta, guvernanții să realizeze că au de-a face cu copii reali și nu cu niște statistici sau dosare.

Nu este pentru prima dată când ziarul Telegraf atrage atenția asupra neajunsurilor cu care se confruntă, zilnic, copiii cu nevoi speciale și familiile acestora. Copiii cu dizabilități fac parte din realitatea noastră, a tuturor. Și cu toate acestea, autoritățile, guvernanții, ba chiar și cei mai mulți dintre noi alegem deliberat să-i ignorăm sau, și mai grav, să-i umilim. Cei mai mulți părinți aleg atunci să ducă o luptă cu morile de vânt pentru integrarea copilului lor care are o dizabilitate. Tac, bagă capul în pământ. Mulți ajung la disperare. Iată însă că trei mame care s-au săturat să tot tacă au declarat război tuturor ministerelor cu autoritate în domeniu.

Alexandra Petruță, Claudia Țerigariu și Mihaela Faghi organizează un protest al părinților copiilor cu dizabilități și Cerințe Educaționale Speciale, în data de 18 mai 2018, în fața Ministerului Educației Naționale, în intervalul orar 12.00 – 15.00.

Protestul are ca obiectiv respectarea drepturilor de integrare a copiilor cu dizabilități din școlile speciale și de masă, adaptarea programelor școlare pentru elevii cu CES și acordarea asistenței sociale constând în alocația zilnică de hrană, alocația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte. „Dorim să participe la consultări toate ministerele implicate. Solicităm prezenţa personală la masa de discuţii a miniştrilor celor trei ministere implicate: ministrul Educației, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale şi ministrul Finanțelor Publice. Ne luptăm pentru drepturile copiilor noștri, suntem plimbați de la o instituție la alta, fără niciun rezultat. Prea puțini părinți au obținut drepturile care se cuvin copiilor cu CES și handicap, motiv pentru care ne-am hotărât să organizăm un protest la care să participăm cu copiii, pentru ca autoritățile să conștientizeze că nu au de-a face doar cu niște statistici sau dosare, că acești copii sunt reali, că nevoile lor sunt reale și că legea trebuie să se aplice uniform la nivelul întregii țări. Protestul va fi unul pașnic, fără fluiere, trompetuțe, vuvuzele etc., pentru a nu speria copiii, ținând cont că vor fi prezenți și copii sensibili la zgomote puternice. Nu ne împingem, nu ne certăm, nu scandăm lozinci antiguvernamentale. Nu luptăm împotriva niciunui partid politic, noi luptăm împotriva sistemului. Atragem atenția participanților să nu folosească un vocabular murdar sau gesturi indecente. Cine nu va ține cont de prezența copiilor, își asumă repercusiunile”, a declarat Alexandra Petruță, una dintre organizatoarele protestului.

Ce revendicări au

Acțiunea de protest nu este atribuită niciunei asociații sau organizații. Părinții care au pus la cale totul s-au lovit, în mod sistematic, de toate hibele sistemului bolnav. „Toți copiii suferă. Cerințele noastre sunt foarte generale. Am trimis o grămadă de petiții la toate ministerele, iar răspunsurile au fost egale cu zero. Într-un memoriu am introdus intenționat niște greșeli pentru a verifica dacă se sesizează cineva. Nici măcar nu le-au citit, darămite să se sesizeze”, ne-a povestit Claudia Țerigariu, mămica unei fetițe cu CES, din Timișoara.

Pe scurt, iată ce cer părinții protestari:

Clarificarea legislației astfel încât să nu mai rămână loc de interpretări;

Aplicarea unitară a legislației CES, fără discriminare, pentru toate categoriile de copii cu dizabilități;

Emiterea unei circulare oficiale către toate școlile;

Fiecare copil care a avut cerere depusă pentru acordarea drepturilor sociale constând în alocația zilnică de hrană, alocația pentru rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru anul școlar 2016-2017, să primească aceste drepturi;

Adaptarea mediului fizic și școlar la nevoile REALE ale copilului cu CES și dizabilitate;

Adaptarea examenelor.

„Dorim ca părinții să nu mai afle de pe Facebook drepturile copiilor lor. Din clipa în care certificatele de CES și handicap, ale unui elev au fost eliberate, drepturile legale, pe care copilul le are, să se acorde din oficiu. Nu să fie totul ținut în secret. Sunt mulți părinți care nu știu că ai lor copii speciali au aceste drepturi constând în acordarea alocației zilnice de hrană și cazarmament. Să se implementeze programe educaţionale obligatorii în care să se vorbească copiilor tipici despre colegii lor speciali pentru a se accelera conștientizarea și acceptarea că oamenii sunt diferiți. Fără educarea populației, încă de pe băncile școlii, vom rămâne la acest stadiu de discriminare și neacceptare. Și, nu în ultimul rând, alocația de hrană și cazarmament să se acorde lunar, așa cum este specificat în legislație, nu o dată la șase luni sau când se găsește, deoarece copiii noștri nu mănâncă, fac terapie, au nevoie de hăinuțe, o dată la șase luni sau deloc, așa cum s-a întâmplat în unele zone ale țării”, a subliniat Alexandra Petruță.

5 joburi pentru o lună de terapie

Claudia Țerigariu este mama unei fete de 17 ani, elevă în clasa a IX-a. Copila a rămas cu handicap în urma unui accident de mașină, pe care l-a suferit la vârsta de zece ani. „Nu e normal ca eu, părintele, să umblu cu legea în mână şi să mă cert cu conducerea şcolii sau cu instituţiile implicate pentru a-i convinge pe toţi că acel drept este al copilului meu. În multe județe, părinții au obținut banii alocați pentru anul școlar 2016 – 2017, inclusiv pentru luna septembrie 2017, în instanță, dar nu toți părinții au posibilități să apeleze la instanță. Suntem puși pe drumuri, de la şcoli, la Inspectoratele Școlare Județeane, la primării și Consilii Județene, bătând la zeci de uși în speranţa primirii unor răspunsuri, dar răspunsurile sunt foarte evazive. În loc ca tot timpul şi toată energia să o investim în aceşti copii, pentru ca ei să recupereze, noi suntem plimbaţi între instituţii pentru orice. Aceste drepturi ar trebui să se acorde din oficiu la eliberarea certificatului. Banii de CES nu sunt mulți. Dacă îi adun pe toţi, pe tot anul, acoperă o lună de terapii. O parte din drepturile CES reprezintă adaptarea materiei, profesori de sprijin, adaptarea şcolii şi a clasei la nevoile copilului, suport psihologic și altele. Elevii cu CES încadrați în grad de handicap ar trebui să primească aceste sume mărite cu 50%. Aceste drepturi nu au fost acordate. În Legea Educației, Art 51, Legea 272/2014, art.129, Legea bugetului de stat 6/2017, Secțiunea 2, Art 5, alin. 3, sunt prevăzute sumele pentru copiii cu CES și baza legală. Art. 129 stipulează cazurile copiilor, unde sunt enumerați și cei cu handicap, pentru care sumele se majorează cu 50%, iar Art. 51, alin. 2, din legea Educației, care este articolul de bază în CES, pune semnul egalității între copiii cu CES și copiii pentru care s-a instituit o măsură de protecție socială specială. În baza acestora, copiii care au și certificat de handicap, pe langa cel de CES ar trebui să beneficieze de alocația de hrană mărită cu 50%. Adică, de la 16.60, la 24.9 lei/zi și cazarmamentul, la fel, majorat cu 50%”, explică Claudia Țerigariu.

Mihaela Faghi are un băiat cu CES și dizabilități, elev în clasă a XI-a. Ea povestește că, la un moment dat, a avut cinci job-uri pentru a putea susține terapiile fiului său. „Aprobarea pentru protestul din 18 mai a venit după alte trei încercări respinse. Particip la acest protest pentru că fiul meu, deşi are programa adaptată pe hârtie, nu beneficiază de ea pentru că nu se aplică. Şcoala nu-i oferă accesibilitatea necesară. Rampa de la intrarea în şcoală este inaccesibilă, nu respectă normativele, iar ca fiul meu să ajungă în clasa de examen, amenajată la etajul şcolii, trebuie să îl duc pe braţe. În concluzie, şcoala nu îi respectă drepturile la o educaţie incluzivă şi egală, la şanse egale cu copiii tipici. Adaptarea examenelor pentru copiii cu CES lasă mult de dorit. Dacă CES înseamnă adaptarea materiei la nivelul copilului atunci şi examanele trebuie adaptate. Mă tem pentru viitorul fiului meu, nu știu ce va face atunci când eu nu voi mai fi, având în vedere legislația actuală. Nu vreau ca băiatul meu să trăiască închis în casă, sper că putem schimba lucrurile în bine pentru toți copiii și adulții cu dizabilități. Cererile noastre sunt justificate şi legale, iar soluţiile sunt simple. Este nevoie doar de bunăvoinţă”, a subliniat Mihaela Faghi.