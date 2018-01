Schimb de jucători între Manchester United și Arsenal Londra

Manchester United și Arsenal Londra au parafat luni schimbul de jucători negociat în ultimele zile. Chilianul Alexis Sanchez, jucător la Arsenal din 2014, a fost achiziționat de United, iar armeanul Henrih Mkhitaryan va evolua la gruparea din capitala Angliei.

Sanchez mai avea contract cu Arsenal până în vara acestui an și a refuzat orice ofertă de a-și prelungi înțelegerea, echipa londoneză fiind nevoită să-l vândă acum, altfel l-ar fi pierdut gratis în vară. El a semnat un contract pentru patru sezoane și jumătate cu clubul de pe Old Trafford și devine fotbalistul care va primi cel mai mare salariu anual din istoria Premier League - 20,6 milioane euro. În această iarnă, chilianul a fost foarte aproape de un transfer la celălalt club din Manchester, City, însă negocierile au încetat în urmă cu doar câteva zile.

„Am petrecut o perioadă minunată la Arsenal și voi rămâne mereu cu amintiri pozitive despre club și despre suporterii minunați de acolo. Sunt mândru să fiu primul chilian din istorie care joacă pentru United. Nu puteam să refuz șansa de a juca pe acest stadion istoric și de a lucra cu Jose Mourinho”, a spus Alexis după semnarea contractului. În vârstă de 29 de ani, Alexis Sanchez juca la Arsenal din 2014, când a fost transferat de la FC Barcelona pentru 42,5 milioane de euro. De atunci, el a susținut 166 de meciuri și a reușit 80 de goluri plus 46 de pase decisive.

La rândul său, Mkhitaryan, care are aceeași vârstă ca sud-americanul, 29 de ani, a semnat un contract pe patru ani cu Arsenal. Armeanul ajunsese la United în iulie 2016, de la Borussia Dortmund, pentru 30 de milioane de lire sterline (42 de milioane de euro). „Sunt fericit că mutarea s-a realizat, mereu am visat să joc pentru Arsenal. Acum sunt aici și voi încerca să scriu istorie pentru club”, a spus Mkhitaryan. În 63 de meciuri jucate pentru formația de pe Old Trafford, armeanul a marcat de 13 ori și a dat 11 assist-uri. „Henrih este un jucător foarte complet. El creează ocazii, se apără bine și este foarte angajat. Trebuie să spun că este un jucător care are toate calitățile”, a comentat antrenorul lui Arsenal, francezul Arsene Wenger.