Se nasc tot mai puțini copii

România a înregistrat un spor natural negativ în decembrie 2018 faţă de luna precedentă, în condiţiile în care numărul decedaţilor a fost mai mare cu 10.739 de persoane faţă de cel al născuţilor-vii, informează Institutul Naţional de Statistică. În luna decembrie 2018 s-a înregistrat naşterea a 14.819 copii, cu 174 mai puţini copii decât în luna noiembrie, iar numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în ultima lună a anului a fost 25.558, cu 3.806 mai multe faţă de luna anterioară. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna decembrie 2018, a fost de 88, în scădere cu 12 faţă de luna noiembrie 2018. Pe de altă parte, în decembrie 2018, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 7.199 căsătorii, cu 194 mai multe decât în noiembrie 2018. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 2.723, cu 164 mai multe. Raportat la aceeaşi lună din 2017, în decembrie 2018 numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.045, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 2.776 mai mare faţă de luna decembrie 2017. Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2018 (-10.739 persoane), cât şi în luna decembrie 2017 (-6.918 persoane). Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 12 mai mic în luna decembrie 2018, decât cel înregistrat în decembrie 2017.

În ceea ce priveşte numărul căsătoriilor, acesta a fost, în decembrie 2018, cu 1.399 mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 232 divorţuri mai multe în luna decembrie 2018, decât în luna decembrie 2017.