Se pregătește suspendarea lui Iohannis? ALDE îl acuză că a încălcat Constituţia

18:10:00 / 15 Octombrie 2017

ALDE STELUTA

Pe cine sa-l credem ? Pe Iohannis sau pe Steluta ? Cine are dreptate ? Pentru a ne lamuri , sa apelam la opera jurnalistica a lui Delavrancea . Citam : " Unui om politic nu trebuie sa I se intample nimic , ca sa ramana catalogat . . . . Fereste-te de cloaca si promiscuitate . . . .Omul politic , si in special un ministru este dator sa fie limpede si curat , sa impuna adversarilor si opiniei publice ca cinstea lui nu poate fi banuita . . . . Nimeni nu poate cere adversarului sau ca sa se ingrijeasca de onoarea sa si mai ales in politica ". Romania se afla intr-o situatie grea , si nu are lideri pe masura necesitatilor . Suntem inca la cheremul celor care n-au fost in stare sa exceleze intr-o profesie si care au reusit sa-si schimbe părul dar nu si naravurile . Prin declaratiile sale iresponsabile , dar facute constient , si prin pozitia sa de al doilea om in stat , Tariceanu reprezinta un pericol public atat in politica interna cat si in relatiile Romaniei in cadrul UE si NATO . Ungaria il are pe Orban , .noi il avem pe Tariceanu . Va imaginati ce se va intampla daca , ipotetic , Tariceanu ar deveni chiar si temporar presedintele Romaniei , la fel ca Antonescu Crin, si ar trebui sa ia hotarari in cazul unui conflict armat ? Atat el cat si ceilalti politicianisti de toate culorile , simuleaza lupta " necrutatoare " dusa impotriva legilor si Justitiei , ambele produse tot de catre ei , si pe motiv ca vor imbunatatirea lor , le subordoneaza intereselor lor . Si fara sa gresim , cauza actualei situatii politice , economice si sociale din Romania se datoreaza electoratului . Se impune cu prioritatea schimbarea mentalitatii cetatenilor , dar partidele nu au interes sa se schimbe actuala situatie , Cu cat cetatenii vor fi mai saraci , mai needucati cu atat politicinistii vor abuza de puterea lor . PSD , cu toate pacatele lui va trebui sa scape de reptila Tariceanu si sa se apuce de treaba . Asteptam cu nerabdare sa vedem ce vor face noii ministri .