Se răcește și revin ploile. Cât de frig va fi în primele zile din aprilie

Cu toate că săptămâna a debutat cu vreme frumoasă, în următoarele zile timpul va fi capricios și va fi mai frig decât în mod normal, avertizează meteorologii. Mai rău e că vom avea parte și de ploi. Potrivit prognozei meteo pe două săptămâni, transmisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în Dobrogea temperaturile maxime vor scădea treptat. În intervalul 22 - 25 martie va ploua temporar, pe arii mai extinse şi moderat cantitativ pe 23 martie. Specialiștii de la ANM au emis o informare meteo precipitaţii în general moderate cantitativ, ninsori consistente la munte, intensificări ale vântului și răcire, valabilă de marți, 22 martie, de la ora 9.00, și până joi, 24 martie, la ora 18.00. În intervalul menţionat, se vor semnala precipitaţii în toată ţara. Vor fi ploi, iar începând din noaptea de miercuri spre joi (23/24 martie), în estul şi în sud-estul Transilvaniei şi în jumătatea de nord a Moldovei, precipitaţiile vor fi mixte. La munte vor predomina ninsorile, mai consistente în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. În sudul, estul şi centrul teritoriului se vor cumula, în special în data de 23 martie, cantităţi de apă de 15 - 25 l/mp, iar local, mai ales în zona deluroasă, peste 30 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu precădere pe parcursul zilei de 23 martie, în majoritatea zonelor, cu rafale de peste 55 - 60 km/h în regiunile sudice şi la munte. Valorile termice diurne vor fi în scădere, caracterizând, în cea mai mare parte a ţării, o vreme rece pentru ultima decadă a lunii martie. Marți, 22 martie, cerul va fi înnorat și va ploua încontinuu în Dobrogea. Maxima nu va mai depăși 11 grade C. Miercuri, când ploile vor continua, maximele se vor încadra între 6 și 10 grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C. Joi, 24 martie, vremea va fi mohorâtă, iar maxima va fi de 13 grade C. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade Celsius pe 24 şi 25 martie. Apoi ele vor creşte, începutul lunii aprilie fiind caracterizat de un regim termic apropiat de cel normal, cu maxime, în medie regională, de 14 - 15 grade C. Din 28 martie, minimele nocturne vor creşte treptat şi vor ajunge la valori medii de 6 - 7 grade C.