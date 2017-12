Se renunță la TVA zero în imobiliare?

Executivul ar urma să renunțe la introducerea cotei zero pentru tranzacțiile imobiliare, potrivit unor surse guvernamentale - „Mediul de afaceri a arătat că măsura mai mult încurcă decât ajută, așa că este posibil să se renunțe la ea. În plus, trebuie notificată și Comisia Europeană, iar până acum nu s-a trimis nimic oficial la Bruxelles“. De ce s-a opus businessul românesc? Explică reprezentantul PwC România Alexandra Smedoiu: „Dezvoltatorii s-au temut că introducerea cotei zero de TVA vine cu obligații suplimentare. Măsura pare benefică pentru cel care cumpără, dar nu și pentru cel care vinde, fiindcă nu își poate deduce TVA-ul de la materialele de construcții. Așa că mai mult îi încurcă, pentru că ei aveau construcții în derulare, semnau antecontracte și nu știau ce să pună în documente. Cu sau fără TVA? De asemenea, propunerea PSD a venit fără o consultare prealabilă cu cei vizați“.