Şedinţa în care se decidea soarta lui Toader, suspendată, după boicotul PSD

20:25:14 / 06 Martie 2019

Tudorel Toader e dispus să dea ordonanța de amnistie și grațiere dacă Dragnea îl face europarlamentar

Boicotul de azi are rolul unui ultimatum dat lui Tudorel Toader. Pe moment, acesta a fost salvat, dar tactica PSD este de a crește presiunea asupra lui. Toader a dat ordonanțe de urgență odioase, dar pentru Dragnea nu e suficient: ministrul Justiției trebuie să mai dea câteva ordonanțe, care să-i salveze definitiv pe liderii PSD de problemele penale. Negocieri murdare: Tudorel Toader e dispus să dea ordonanța de amnistie și grațiere dacă Dragnea îl face europarlamentar În ultimele săptămâni, Tudorel Toader și Liviu Dragnea au discutat de mai multe ori despre emiterea unei ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. Au fost luate în calcul două variante: fie ca ministrul Justiției să inițieze ordonanța, fie s-o inițieze altcineva din guvern, iar Tudorel Toader s-o avizeze. Mai multe surse politice (guvernamentale și de partid) confirmă discuțiile dintre președintele PSD și ministrul Justiției. S-a ajuns la negocieri ca la piață. În schimbul inițierii ordonanței, Tudorel Toader ar fi cerut un loc pe lista candidaților PSD pentru alegerile europarlamentare, din luna mai 2019. Și nu orice loc, ci unul din primele trei. Dragnea ar fi înclinat spre varianta a doua, oferindu-i un loc între primele șapte pe lista PSD și garantându-i că oricum va fi loc eligibil, deci Tudorel ar ajunge europarlamentar. „Vom scoate cel puțin 10 europarlamentari, eu sper chiar la 12-13”, s-ar fi exprimat liderul PSD. Dragnea insistă ca Tudorel să accepte un loc între 4 și 7 pe lista partidului, invocând „multele obligații” pe care le are pentru primele trei poziții. Dacă va fi de acord, Toader nu va iniția ordonanța de urgență, ci se va limita să-i dea aviz favorabil. În acest caz, inițiator va fi un alt ministru, probabil Carmen Dan de la Interne.