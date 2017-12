Șefa DNA sfidează Parlamentul!

08:17:24 / 09 Iunie 2017

INCREDIBIL...

ASA A FOST ÎNVĂȚATĂ DE TĂTUCUL EI BASH..."NU RASPUNZI NICI IN FATA MARII ADUNĂRII NATIONALE ".....CREATORUL STATULUI MAFIOT NUMAI..EL..ARE PUTEREA DEPLINA ASUPRA ...COZILOR LUI DE TOPOR....A declarat chiar că acestea sânt bune daca ști ce să le ceri.. Cristi ești un dobidoc basist împuțiț dacă nu vrei sa se afle adevărul despre fraudarea alegerilor din 2009... Chiar crezi că în sufrageria lui oprea sau adunat atâtea "capete luminate"din politic și SRI doar că sa ia masa împreună ...????..Tocmai in ziua alegerilor...????... Au fost 10 ani de coșmar pt poporul român...10 ani pe care și TU ai pus umărul la alegerea SATRAPULUI...MAI MARE INFEACTIUNE CA FRAUDAEA VOTULUI UNUI INTREG POPOR NU ESTE...CA CE A CE SA "ÎNTÂMPLAT "IN sufrageria lui Oprea in 2009... INCA O data ne raspunzand unei anchete a guvernului ALES legitim "zeița dreptăți"da dovadă de lașitate.. Adevărul va triumfa la fel cum sa întâmplat și cu crimele făcute de comuniști pe care nu mai credeam că vor răspunde pt ele în ani 80...