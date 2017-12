Seism puternic în Japonia

Un puternic cutremur de suprafață, cu o magnitudine preliminară de 6,6 grade, s-a produs vineri dimineață în vestul Japoniei, unde a provocat pagube moderate, însă nu a generat valuri tsunami, scrie The Associated Press, citând Agenția Meteorologică a Japoniei. Cutremurul s-a produs la 8,5 kilometri de orașul Kurayoshi din prefectura Tottori, în vestul Japoniei, aflată la aproximativ 700 de kilometri de Tokyo, și a avut epicentrul la adâncimea de 10 kilometri, a anunțat Agenția Meteorologică a Japoniei. Imaginile transmise de televiziuni arătau acoperișurile unor clădiri care au fost afectate, iar produsele de pe rafturile unor magazine au căzut pe jos. O persoană care se afla în bucătăria unui restaurant a fost spitalizată după ce a fost stropită cu ulei încins în timpul cutremurului. Seismul a provocat întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică a aproximativ 32.000 de locuințe, a anunțat compania Chubu Electric Power Co. Institutul american de Geofizică (USGS) a estimat intensitatea cutremurului la 6,2 grade.