SENZAȚIONAL! Bătaie la UDTTMR!

Ceea ce ar fi trebuit să fie o conferință de presă pașnică, derulată într-o după-amiază liniștită de duminică, a început cu o încăierare ca în curtea școlii. S-a întâmplat la sediul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani (UDTTMR) din Constanța, duminică, 23 octombrie, în jurul orei 15.00, când conducerea forului a programat o întâlnire cu presa, ce avea ca temă motivele pentru care listele de candidați ai Uniunii la alegerile parlamentare din 11 decembrie au fost respinse. Spiritele s-au încins în momentul în care un grup de șapte persoane, din rândul foștilor membri, a vrut să participe la întrunire. În momentul în care cei șapte nu au fost lăsați să intre, s-a iscat o încăierare, cu lovituri care au sărit în toate părțile. Conflictul nu a durat mult, pentru că „intrușii” au ieșit repede din sediu, iar reprezentanții UDTTMR au ferecat ușile și porțile, cât timp președintele Gelil Eserghep le-a explicat jurnaliștilor că Uniunea ar putea rămâne fără reprezentant în Parlament în următorii patru ani, din cauza conflictului dintre actuala conducere și deputatul Amet Varol.

DE CE TĂTARII VOR LIPSI DIN PARLAMENT

Concret, Eserghep a explicat că unul dintre motivele principale pentru care Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidaturile tuturor celor propuși de UDTTMR în Parlament este că sub egida Uniunii au fost depuse două liste separate, semnate de două persoane diferite. Concret, este vorba despre o listă semnată de actualul lider, Gelil Eserghep, pe care se regăsesc Ersun Anefi, Serhan Osman, Samir Menan, Edvin Mobin, Turchean Bari și Ela Ziadin, și o altă listă, semnată de fostul vicepreședinte Gelal Nagi, care îl cuprinde doar pe actualul deputat Amet Varol. „Reprezentanții BEC au spus că nu pot discerne care dintre liste respectă statutul și opinia Congresului Uniunii, așa că le-a respins pe amândouă. Am depus contestație în instanță, la fel au făcut și ei, dar niciunul dintre noi nu a câștigat. Ne gândim la alte opțiuni prin care să ne trimitem reprezentant în Legislativ, am identificat unele soluții, dar nu le putem dezvălui. Putem spune, însă, că suntem în negocieri cu un partid politic pentru a include dintre oamenii noștri pe locuri eligibile în lista lor. Până în 27 octombrie vom lua o decizie”, a declarat liderul UDTTMR, Gelil Eserghep.

CE SPUN OPONENȚII

În timpul conferinței de presă, cele șapte persoane date afară de la întâlnire au așteptat în fața porții sediului UDTTMR, sperând să iasă cineva și să le explice de ce au fost excluse din Uniune și de ce nu vor exista reprezentanți în Parlament din partea acestei comunități. „Noi am fost excluși pentru că așa a vrut președintele. Eserghep este un dictator. Altfel nu ne explicăm cum de este posibil ca noi, care am fost aleși să conducem comunitățile din care facem parte, să fim excluși doar pentru că așa vrea un singur om. Este pentru prima dată, de 26 de ani încoace, când nu vom avea reprezentant în Parlament din cauza acestui tiran”, au declarat cei șapte, printre care se află fostul președinte al organizației din Cobadin Ali Ridvan, fostul lider UDTTMR din Medgidia Murat Aidân și unul dintre membrii Consiliului Reprezentanților, Ismail Sinan. În ciuda replicilor dure aruncate între cele două tabere, nu s-a ajuns la nicio concluzie în urma conflictului.