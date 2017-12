Seria morbidă continuă! Accident mortal, în județul Constanța, între Horia și hanul Morilor

11:07:38 / 28 Decembrie 2016

soferi adevarati intre 18-70 ani,dupa 70 de ani ....

Asteptati ,nu va grabiti sa faceti aprecieri.Totul o sa fie bine cand va intra in vigoare noul proiect de lege si cand va fi foarte greu pentru soferii de peste 70 ani sa mai obtin dreptul de a sofa.Vor ramane tinerii de peste 18 ani sa alerge pe soselele patriei si cand vor ajunge la 70 de ani ,daca ajung,trebuie anual sa plateasca din pensie o taxa de ....actualizare a permisului pe care-l foloseste din joi in pasti.De fapt dupa 70 de ani nu-i mai arde pensionarului de aventur,drefturi,viteza excesiva .Placerile astea de a face pe grozavul la volan,trec si nu-i mai ramane ,saracul, nici cel putin.... placerea orgasmica de pe centura ca nu mai are cu ce.