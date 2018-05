Serviciile de recreere ar crește de șapte ori, cu TVA de 9%

Aplicarea unei cote reduse a TVA, de 9%, pentru serviciile de recreere ar genera un impact pozitiv de aproximativ 340 milioane lei la bugetul de stat, până în 2021, potrivit unui studiu publicat luni de PwC România. Raportul arată că numărul de vizitatori din complexele de recreere ar cunoaște o creștere medie anuală cu 30%, până în 2021, care ar contribui la dezvoltarea de aproape șapte ori a sectorului, de la 36 la 240 milioane lei. Potrivit PwC, măsura ar veni și în întâmpinarea nevoii de îngrijire a stării de sănătate a populației. Și asta pentru că România are o incidență a mortalității din cauza bolilor cardiovasculare de trei ori mai ridicată la mia de locuitori decât media Uniunii Europene. Doar 15,6% din populația țării dedică săptămânal măcar o oră pentru activități sportive și de recreere, comparativ cu 50% dintre europeni. În același timp, România are un procent mai mare de fumători și un consum de alcool mai ridicat pe cap de locuitor, comparativ cu media UE. Din punct de vedere fiscal, la nivelul Uniunii, 14 state membre au ales să aplice cotă redusă de TVA în legislația națională pentru diverse categorii de activități de recreere. În Germania, spre exemplu, politica fiscală favorabilă (TVA de 7%) și competitivitatea crescută a turismului au facilitat dezvoltarea semnificativă a industriei parcurilor acvatice și termale, ele atingând afaceri de 26 miliarde euro, în ultimul an. De notat că Franța are cea mai dezvoltată piață de activități de recreere din Uniunea Europeană, în principal datorită parcului Disneyland Paris. Dezvoltarea este facilitată și de cota redusă de TVA (de 10%, în prezent). Industria de profil generează un impact total în economie în valoare de 4,2 miliarde euro pe an. În România, practica a demonstrat că o cotă redusă de TVA are efecte benefice; s-a văzut asta din 2015 încoace, în industria alimentară.