Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia, pomeniți în calendarul creștin ortodox

22:12:28 / 05 Noiembrie 2017

Ascultarea tip Teo...dosu ?

”Impostura academică la Facultatea de Teologie” ”Preotul arhidiacon Bogdan – Florin Chiriluţă a depus de bunăvoie în contul Universităţii „Ovidius” Constanţa suma de 118.570 de lei, aproximativ 25.000 de euro. Banii reprezintă salarii încasate nelegal de înalta faţă bisericească timp de doi ani, 2013-2015, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar în cel mai recent dosar în care este implicată Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius”. Procurorii anticorupţie spun că Chiriluţă a fost ajutat de fostul decan al facultăţii, preotul Bogdan Moise, să fie numit în posturile de lector, respectiv conferenţiar universitar, deşi nu îndeplinea toate criteriile academice. Chiriluţă este considerat mâna dreaptă a lui Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, diacon a catedralei arhiepscopale, consilier cultural şi era responsabil cu protocolul în arhiepiscopie. Bogdan Moise este în prezent preot-paroh al unei biserici din Constanţa. Declaraţia decanului „Dosarul candidatului Bogdan –Florin Chiriluţă este complet şi îndeplineşte condiţiile de promovare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru postul de lector universitar, poziţia 17”, a scris Bogdan Moise într-o declaraţie semnată pe proprie răspundere. Fostul decan a atestat astfel şi că media anilor de studii universitare a lui Chiriluţă este de 8,20, deşi în realitate era de 7,86. Toate în condiţiile în care media se vedea vizibil în actele de studii din dosarul candidatului. Acum Moise este judecat la Tribunalul Constanţa pentru complicitate la instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual. Fostul decan şi-a recunoscut semnătura de pe declaraţia pe proprie răspundere şi a declarat că totul s-ar fi întâmplat din cauza neatenţiei sale, iar Chiriluţă a fost, în 2013, singurul candidat pentru acest post. „Nu îmi amintesc momentul când am dat declaraţia, dar îmi amintesc că într-adevăr în acel an se luase această măsură ca decanii să dea declaraţie pe propria răspundere privind dosarele candidaţilor. Bănuiesc că am dat declaraţia atunci cu bună credinţă, fără intenţie, stând de vorbă cu candidatul şi luând în considerare ca adevărate datele din fişa personală”, a explicat Moise. A pledat vinovat la DNA. Spre deosebire de fostul decan, Chiriluţă a recunoscut acuzaţiile. „Solicit încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei”, a declarat arhidaconul la DNA. Chiriluţă a pledat vinovat pentru fals în declaraţii, uz de fals şi instigare la abuz în serviciu şi este de acord cu o sentinţă de 2 ani şi 3 luni închisoare. În plus, s-a obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă cuprinsă între 60 şi 120 de zile Şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei este pe masa judecătorilor. Chiriluţă a fost „prins” de procurori că a prezentat Comisiei de verificare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare a candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice, în fotocopie, o revistă, susţinând că în cuprinsul ei ar fi publicat un articol de specialitate. În realitate, el a înlocuit printr-un program infomatic macheta cu articolul original din revistă cu al său. Chiriluţă a explicat la DNA că era vorba de articole care trebuiau să fie publicate în numere viitoare ale unei reviste, dar nu au mai apărut. „Când mi le-a solicitat Comisia de etică m-am speriat şi le-am modificat în format electronic. Am apelat la un grafician, Ionuţ, dar nu cunosc al doilea nume, cam până în 30 de ani, lucrează la o firmă din Constanţa. Modificarea s-a făcut prin scanare. El nu a ştiut despre ce este vorba, l-am rugat doar să facă aceasta”, a explicat preotul.” Citeste mai mult: adev.ro/oyyeuh