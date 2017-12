Shakira şi Pique vorbesc cu copilul lor în şapte limbi, pentru ca bebeluşul să devină poliglot

Cântăreaţa latino Shakira şi soţul său, fotbalistul Gerard Pique, vorbesc în cel puţin şapte limbi străine în preajma copilului lor, în vârstă de 22 de luni, sperând că bebeluşul va ajunge, la rândul său, poliglot, informează contactmusic.com. Shakira, în vârstă de 37 de ani, a declarat că, împreună cu soţul său, face efortul de a-i vorbi lui Milan, băiatul în vârstă de un an şi zece luni al cuplului, şi în altă limbă decât spaniola, pentru că studiile au arătat că bebeluşii pot beneficia de pe urma unui proces de învăţare demarat cât mai devreme în viaţă. Cântăreaţa, care este însărcinată cu al doilea copil al său, a făcut publice aceste informaţii într-o discuţie cu fanii săi de pe platforma online Twitter, ca parte a summitului Invest In Us, organizat de guvernul Statelor Unite, pe tema educaţiei precoce. "Orice copil poate învăţa mai multe limbi până la vârsta de trei ani. Noi vorbim cu Milan în spaniolă, catalană, engleză, franceză, germană, rusă şi chineză", a scris Shakira, în limba spaniolă, pe contul său de Twitter. "Bebeluşii au o sete înnăscută pentru cunoaştere şi învăţare. Copiii sunt capabili să înţeleagă mai mult decât credem, nu este niciodată prea devreme să începem să îi învăţăm şi să îi punem în contact cu cărţile, chiar şi ca nou-născuţi", a mai scris Shakira, de această dată în limba engleză. Cântăreaţa sud-americană a confirmat la sfârşitul lunii august că este din nou însărcinată, într-un interviu acordat pentru ediţia spaniolă a revistei Cosmopolitan şi, apoi, pe contul ei de Twitter: "Da, aşteptăm venirea pe lume a celui de-al doilea copil al nostru! Vă mulţumesc tuturor pentru urările voastre de bine". Shakira declarase anterior că i-ar plăcea să îşi întemeieze o familie numeroasă cu iubitul ei, Gerard Pique, în vârstă de 27 de ani, spunând că visul ei este de a avea suficient de mulţi copii pentru a alcătui o echipă de fotbal.