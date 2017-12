Shaworma cu ingrediente mucegăite și expirate

Mare atenție de unde vă cumpărați shaworma când mergeți în vacanță! Deși pare o metodă rapidă de a mânca, trebuie să fiți foarte atenți la modul în care sunt depozitate produsele care compun cunoscutul produs. Dacă observați că sosurile sunt ținute în soare, că hamsia este depozitată la temperatura ambiantă sau nu aveți informații despre data preparării sendvișurilor sau a termenului de valabilitate, nu ar trebui să mâncați din produsele aflate la vânzare. Cum, în ultimii ani, mulți români au ales să mănânce în vacanță la fast-food-uri, spațiile care vând mâncare la minut pe litoral au fost vizate de controalele inspectorilor pentru protecția consumatorului, care doresc să se asigure că turiștii nu sunt expuși riscurilor de îmbolnăviri. Vineri, în stațiunea Costinești, inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului (OPC), conduși președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Marius Alexandru Dunca, și de comisarul-șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Mihai Perifan, au efectuat controale la comercianții care pregăteau și vindeau produse fast-food deja pregătite (sandvișuri, shaworma, pește și fructe de mare). Au verificat mai multe unități și niciuna nu respecta toate normele de depozitare și comercializare a produselor alimentare, ele fiind sancționate, în funcție de neregulile constatate, cu amenzi între 1.000 și 100.000 lei. Deși produsele pe care le vindeau turiștilor erau ținute la temperaturi ridicate, iar unele dintre ele erau chiar expirate sau mucegăite, agenții economici verificați au susținut că produsele pe care le vând sunt excelente pentru consum. Inspectorii OPC au evidențiat că unii dintre comercianți atentează la sănătatea publică. ”Printre neregulile descoperite am constatat produse expirate, de exemplu lipiile pentru shaworma, cântare care nu aveau verificarea metrologică obligatorie, produse ținute în soare, condițiile de depozitare recomandate de producători nu erau respectate. Am găsit castraveți mucegăiți, iar uleiul pentru prăjit era schimbat o dată pe săptămână”, a declarat președintele ANPC. El a avertizat că toate aceste produse pun în pericol sănătatea și chiar viața consumatorilor și le-a recomandat cumpărătorilor să fie foarte atenți și să se informeze despre produsele pe care le consumă. În vreme ce unii clienți s-au arătat revoltați de faptul că vânzătorii nu respectă normele de păstrare a alimentelor, alții s-au arătat indiferenți, ba chiar au cumpărat în continuare produse de la unitățile amendate de OPC. ”Aseară am mâncat de aici și nu au fost castraveți mucegăiți. Nu știam cum trebuie păstrate ingredientele pentru shaworma, așa că nu am văzut nimic greșit și am dat și copiilor să mănânce. N-au nimic, sunt bine merci”, a spus o clientă. Reacțiile unor agenți economici ”călcați” și amendați de OPC au fost, la un moment dat, amenințătoare la adresa mass-media. ”Pleacă, mă, de aici, că bag cuțitul în tine”, i-a spus un agent economic reporterului Neptun TV, atunci când acesta a cerut unele lămuriri.

Inspectorii OPC au spus că vor continua controalele în toate stațiunile de pe litoral și i-au încurajat pe turiști să sesiseze eventualele nereguli la numărul de telefon 0219551, pe mail la officecabinet@anpc.ro și la oficiile OPC din stațiuni: Costinești - sediul BTT, Neptun - hotel Miorița și în Mamaia - la hotel Venus.