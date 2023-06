Simona Halep a confirmat faptul că ITIA i-a amânat din nou audierea

Simona Halep, suspendată provizoriu pentru un test antidoping pozitiv, a anunţat, miercuri seara, pe reţelele de socializare, că audierea sa de către un tribunal independent, programată pe 28 mai, a fost amânată din nou la cererea ITIA.

''Am cerut, confirm regulamentului antidoping, o audiere rapidă: e dreptul meu, e scris în regulament! Din nefericire, ITF (ITIA) a amânat audierea mea de trei ori. Refuzarea dreptului de a fi judecată de un tribunal independent. Interzicerea participării la orice turneu timp de opt luni. Ştiu că am ratat Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon. Fără a mai spune că am pierdut toate punctele şi locul în clasament. Nu numai că îmi ucid reputaţia, dar şi pe mine ca jucătoare profesionistă, fără a mai vorbi de consecinţele asupra sănătăţii mele mentale.Este o lipsă de respect faţă de regulile ITF (ITIA) cu privire la o audiere rapidă la care am dreptul, este o lipsă de respect faţă de mine care mă lasă fără cuvinte'', a adăugat Simona.