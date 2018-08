Simona Halep: „Am fost puţin nebună pe teren”

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 1 WTA) a învins-o pe Sloane Stephens (SUA, locul 3 WTA), duminică seară, în finala turneului de categorie Premier 5 de la Montreal, obţinând pentru a doua oară trofeul la Rogers Cup. Victoria din ultimul act, scor 7-6 (6/8), 3-6, 6-4, a fost obţinută la capătul unui duel extrem de echilibrat, în care ambele tenismene au luptat pentru câştigarea turneului. Halep a fost extrem de bucuroasă la finalul partidei, recunoscând că oboseala acumulată a fost încă un obstacol în drumul spre victoria finală: „Este un sentiment plăcut să vorbesc din nou din postura de câştigătoare la Montreal. Simt că am atins cel mai bun nivel al meu, chiar dacă nu m-am simţit bine de la început. Mă simţeam foarte obosită, dar am luptat din greu. Felicitări, Sloane, mă faci să joc din ce în ce mai bine. A fost un nou meci grozav, sper că vom juca mult mai multe finale mari împreună. Mereu facem meciuri frumoase! Am fost puţin nebună pe teren, îmi cer scuze, poate a fost din cauza căldurii. Îmi pare rău, Darren, dar îţi mulţumesc pentru munca pe care o depuneţi cu mine, sper să mai vină şi alte trofee. Mulţumesc organizatorilor, mă simt bine mereu aici în Montreal”.

Halep nu este de acord cu programarea partidelor la turneele importante, care obligă sportivele să dispute meciuri în fiecare zi, liderul ierarhiei mondiale considerând că între două jocuri ale unei tenismene să existe o zi liberă.

Presa internaţională a remarcat succesul Simonei de la Montreal, după o finală extrem de spectaculoasă, la capărul unui „thriller” de trei seturi. „Halep nu moare niciodată, Stephens se înclină din nou”, a titrat „Tennis Wold Italia”, „Simona Halep cucereşte Montrealul”, a notat „Gazzetta dello Sport”, în timp ce site-ul WTA a scris că „Halep a supravieţuit unei lupte istovitoare pentru a se impune la Montreal”.

Simona Halep a câştigat al 18-lea turneu din carieră la simplu şi al treilea în acest an, după Shenzhen şi Roland Garros.