Simona Halep, ambasador onorific al Universităţii Ovidius din Constanţa

Simona Halep a primit luni, titlul de ambasador onorific al Universităţii Ovidius din Constanţa, distincţia fiindu-i acordată pentru “promovarea imaginii academice şi excelenţă în activitatea sportivă”. Universitatea Ovidius a decis decernarea titlului de ambasador al universităţii pentru Simona Halep, jucătoarea de tenis fiind prima personalitate care primeşte această distincţie. Ceremonia a avut loc luni, 5 noiembrie, în Sala Senatului din campusul unităţii de învăţământ. Rectorul Universităţii, Sorin Rugină, a spus cu acest prilej, că acest titlul a fost iniţiat în urmă cu patru ani, dar a durat până a fost acordat deoarece a fost nevoie de armonizare cu agenda sportivei. “Nu în fiecare zi putem avea o valoare de nivel mondial oaspetele nostru şi nu numai oaspetele nostru pentru că este prima care va beneficia de titlul de ambasador al Universităţii Ovidius, ambasador, o să vedeţi, peste tot. Acest titlul a fost iniţiat în 2014 la propunerea doamnei decan a Facultăţii de Educaţiei Fizică şi s-a materializat în 2016 prin hotărârea de Senat. Din nefericire e o hotărâre de Senat pe care am temporizat-o până ne-am armonizat agenda. Şi iată că într-un final lucrul se realizează”, a afimat rectorul.

El a mai spus că Simona Halep uimeşte lumea tenisului cu victorii câştigate cu o determinare uluitoare, date de un psihinc puternic şi credinţa că orice este posibil dacă joci cu inima. Apoi, preşedintele Senatului Universităţii, Ion Botescu, i-a oferit Simonei Halep titlul de ambasador al universităţii. Simona Halep a spus celor prezenţi că a primit multe distincţii de-a lungul carierei, dar aceasta este specială. “Este o onoare foarte mare pentru mine să fiu prezentă astăzi aici şi să primesc această distincţie, este deosebită, specială. Bineînţeles am primit foarte multe premii şi am câştigat în tenis, dar această distincţie este specială, diferită şi vreau să mulţumesc facultăţii pentru acest moment deosebit. Sunt onorată să fi făcut parte din această universitate, aici am crescut, a fost un drum lung, greu, dar plin de emoţii, emoţii frumoase şi nu regret tot ceea ce a fost pe parcursul acestui drum chiar dacă au fost momente grele”, a spus Simona Halep. Ea a ţinut să mulţumească şi oraşului, afirmând că îşi doreşte ca la finalul carierei să se întoarcă aici şi să facă ceva pentru Constanţa. Ea a spus studenţilor, profesorilor şi invitaţilor prezenţi la ceremonie că simte susţinerea loc atunci când se află pe teren şi a transmis tinerilor care au un vis să aibă încredere în el, să muncească şi să nu cedeze niciodată. “Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră pentru toată susţinerea, pentru că o simt chiar dacă sunt la mii de kilometri depărtare şi atunci când am momente grele pe teren susţinerea dumneavoastră este importantă şi mă ajută să nu cedez chiar dacă uneori mai am şi nervi pe teren, este normal. Este un drum plin de greutăţi, dar plin de emoţii frumoase şi spun, nu este un sfat, dar pot să spun aşa: toţi studenţii, toţi tinerii care au un vis să aibă încredere în el, să muncească şi să nu cedeze niciodată pentru că orice este posibil în viaţa asta”, a mai afirmat Simona, care a precizat că este extrem de emoţionată.

La final, tenismena constănţeană a declarat jurnaliştilor că se află în vacanţă şi îşi încarcă bateriile pentru noul sezon. “Am perioadă de vacanţă în continuare, odihnă şi încerc să-mi reîncarc bateriile pentru anul care vine”, a spus Simona Halep, care a adăugat că în acest an va petrece Crăciunul în ţară, alături de familie.