Simona Halep: „Cred că a fost una dintre zilele mele proaste“

Tenismena constănțeană Simona Halep, principala favorită şi liderul mondial, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-2, de tenismena daneză Caroline Wozniacki, locul 6 WTA, în etapa a doua a Grupei Roşii de la Turneul Campioanelor. Înfrângerea categorică de la Singapore a fost provocată de numărul mare de greşeli neforţate pe care le-a făcut Halep, care a declarat la conferința de presă: „Cred că a fost una dintre zilele mele proaste. Am făcut prea multe greşeli. Am făcut şi câteva puncte bune, dar am greşit prea mult pentru a câştiga meciul. După primul set, am crezut că pot reveni, dar a fost prea târziu. Nu am simţit mingea, nu ştiu de ce. Terenul a fost lent şi am vrut să lovesc mingea mult prea puternic. Ştiam că e o adversară foarte puternică, dar ştiam şi că jocul ei e de regularitate, să mă pună în dificultate. Am greşit prea mult şi asta a fost cheia meciului”.

Halep i-a dat dreptate antrenorului Darren Cahill, care i-a recomandat, în timpul meciului, să nu se mai grăbească, apoi a vorbit despre tactica pusă la cale pentru meciul cu Svitolina, decisiv pentru calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor: „Cred că Darren a avut dreptate când mi-a spus să stau mai mult în puncte şi să nu mă grăbesc, dar, la acel moment, nu puteam simţi mingea. Am încercat, m-am luptat, nu am renunţat, dar chiar nu am putut simţi mingea astăzi. Nu mă gândesc la calificare, mă gândesc doar să joc mai bine decât am făcut-o astăzi. De fiecare dată când intru pe teren îmi propun să fiu mai bună decât în meciul trecut. Pentru meciul cu Svitolina trebuie să mă calmez, să ţin mingea mai mult în joc şi s-o fac pe ea să alerge mai mult”.

Caroline Wozniacki a spus a fost uimită de evoluţia avută în faţa Simonei Halep: „Sunt foarte mulţumită. Cred că am jucat foarte bine. Am fost foarte agresivă, dar nu mă aşteptam să conduc atât de clar în primul set. La un moment dat, mă întrebam: Ce se întâmplă? Joc atât de bine. Am reuşit să rămân concentrată şi să iau mingea foarte repede. Pe mine mă avantajează suprafaţa de joc. Dacă loveşti plat, mingea alunecă. Dacă pui efect, se opreşte. Am timp să mă mişc şi să ajung în poziţie foarte bună de lovire”.

După două victorii categorice, în care a cedat, în total, doar patru game-uri, Wozniacki este ca și calificată în semifinalele Turneului Campioanelor, în timp ce Halep are nevoie de victorie în meciul cu Elina Svitolina, locul 4 WTA, din ultima etapă, pentru a nu depinde de jocul rezultatelor.

