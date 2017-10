Debut în forţă! Halep o demolează pe Garcia!

Primul meci susținut la Turneul Campioanelor de la Singapore de către Simona Halep a adus și prima victorie pentru tenismena constănțeană. Halep, locul 1 WTA, a depășit-o pe Caroline Garcia (Franța, 9 WTA), cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră și 27 de minute de joc. În primul set, unul extrem de disputat, Halep a reușit două break-uri și a fructificat a treia minge de set de care a beneficiat, după trei game-uri adjudecate consecutiv. Setul secund a fost controlat de Simona, care, după ce a pierdut primul game, s-a impus în următoarele cinci și a rezolvat problema învingătoarei. Halep a obținut 250 de puncte WTA și un cec în valoare de 263.000 de dolari în urma acestui succes. „A fost un meci mare. Am avut una dintre cele mai bune prestații. Nu este ușor să joci împotriva Carolinei, care m-a învins la Beijing, dar și eu am câștigat la Toronto. Mă simt perfect la Singapore și vă mulțumesc tuturor că ați venit la acest meci. Sunt numărul unu mondial și sunt foarte fericită că am câștigat primul meci aici și am scăpat de presiune. Sper ca în meciul următor să joc și mai bine”, a declarat Halep, la finalul partidei de luni.

Evoluția scorului în confruntarea Halep - Garcia - setul 1: 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 3-4, 6-4; setul 2: 0-1, 5-1, 5-2, 6-2.

Tot în Grupa Roșie, de la ora 16.30, va avea loc și întâlnirea dintre Elina Svitolina (Ucraina, 4 WTA) și Caroline Wozniacki (Danemarca, 6 WTA).

Marți sunt programate partidele din etapa a doua în Grupa Albă - ora 14.30: Venus Williams (SUA, 5 WTA) - Jelena Ostapenko (Letonia, 7 WTA); ora 16.30: Garbine Muguruza (Spania, 2 WTA) - Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA). Meciurile sunt transmise în direct de Digi Sport 2.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale. Turneul Campioanelor, BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, este dotat cu premii în valoare totală de șapte milioane de dolari și are loc în perioada 22-29 octombrie.

Citește și:

Gică Hagi crede că Halep se va bate să câștige Turneul Campioanelor

Simona Halep a primit o mașină Porsche la Singapore