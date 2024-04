Garda de Mediu Constanta a amendat cu 100.000 lei o firmă din Techirghiol, pentru colectarea necorespunzătoare a deșeurilor

Garda de Mediu Constanta a efectuat un control planificat la o societate care desfasoara activitate de colectare deseuri periculoase si nepericuloase si tratare deseuri de plastic, hartie/carton si metalice neferoase, in localitatea Techirghiol.

Neconformitatile constatate au condus la sanctionarea operatorului economic cu amenda de 100.000 lei pentru nerespectarea conditiilor special impuse prin autorizatia de mediu, fiind stabilite masuri pentru remedierea deficientelor. Totodata, conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, s-a inaintat propunere de notificare prealabila catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, autoritatea care a emis actul de reglementare. Prin notificarea prealabila se acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor si indeplinirea masurilor stabilite de Garda Nationala de Mediu, a precizat un comunicat al instituției.

Neconformitati constatate: cantitatea deseurilor colectate era mai mare decat capacitatea autorizata, iar stocarea acestora nu se realiza doar pe suprafetele incluse in autorizatia de mediu; nu se asigura stocarea separata si intr-un spatiu adecvat a deseurilor de echipamente electrice si electronice; o parte din deseurile aflate pe amplasament nu erau colectate separat; nu erau luate masuri de asigurare a curateniei in incinta si in jurul punctului de lucru, constatandu-se ca erau deseuri depozitate necontrolat pe sol si pe spatiul inierbat, iar in zona din exteriorul gardului erau deseuri antrenate eolian spre o livada de pomi si un teren agricol; nu s-au luat masuri de predare ritmica a deseurilor colectate pentru a se evita formarea de stocuri care pot genera fenomene de poluare a mediului sau alte riscuri cu impact asupra mediului si sanatatii populatiei.