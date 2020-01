Simona Halep s-a calificat în optimi la Australian Open

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4) a câştigat, sâmbătă, fără emoţii, partida cu Yulia Putintseva (Kazahstan, locul 38 WTA), din turul al treilea al primului turneu de Grand Slam al anului. Halep s-a impus cu scorul de 6-1, 6-4, după o oră şi 18 minute de joc. Prin calificarea în optimile de finală ale turneului australian, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 205.000 de dolari şi 240 de puncte WTA.

Halep o va întîlni în optimi pe belgianca Elise Mertens (locul 17 WTA şi cap de serie numărul 16).

„Anul trecut a fost extraordinar câştigând Wimbledonul, dar aici este un tenis diferit, pot spune, aşa că sunt pregătită, am fost pregătită de când am venit aici, mă bucur de fiecare meci pe care-l joc. Ştiu că la acest nivel este foarte greu fiecare meci, aşa că trebuie să fii sută la sută concentrat pe ceea ce ai de făcut pe teren. În trecut eram obsedată de tenis, acum nu mai sunt aşa, deoarece am învăţat că trebuie să mă relaxez un pic în zilele libere, să mă gândesc la altceva. Viaţa este drăguţă, viaţa este frumoasă, trebuie să te bucuri de ea cât mai mult posibil. Apoi, când avem de jucat un meci trebuie să ne resetăm şi să fim sută la sută pe teren”, a spus Halep, la interviul de pe teren, foarte fericită pentru că a ajuns în a doua săptămână a turneului de la Melbourne.