Simona Halep şi-a înrămat racheta de la Wimbledon

În această perioadă dificilă, cauzată de pandemia de coronavirus, tenismena constănţeană Simona Halep a postat un filmuleţ pe reţelele de socializare în care arată că şi-a înrămat racheta de la Wimbledon. Alături de racheta de tenis, ocupanta locului secund în clasamentul WTA a pus şi o poză cu trofeul cucerit anul trecut în turneul de Grand Slam de la All England Club.

Totodată, Simona Halep a transmis un mesaj fanilor: „Ce faceţi pentru a rămâne optimişti în această perioadă? Acesta este un lucru mic pe care l-am făcut eu pentru a-mi lumina zilele petrecute acasă. Eu sunt acasă, în fiecare zi, de fapt, non-stop. Acum câteva zile m-am gândit şi am decis să înrămez şi să pun pe perete racheta cu care am jucat la Wimbledon, în 2019, iar alături este poza cu trofeul. Am decis să le înrămez pentru a avea o amintire frumoasă. Sper că v-au plăcut. Aveţi grijă, staţi acasă şi fiţi optimişti. Totul va fi bine!”