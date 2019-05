Simona Halep vrea să fie o albinuță la Paris

Al doilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros, va începe duminică, iar tenismena constănțeană Simona Halep, deţinătoarea trofeului, a plecat, marţi, spre Paris. ocupanta locului 3 în clasamentul a declarat, la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, că este pregătită pentru un parcurs cât mai lung pe zgura pariziană, acolo unde a mai disputat două finale. „Plec foarte bucuroasă că a mai trecut un an şi eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte veselă că trebuie să merg acolo, Parisul este oraşul meu preferat şi abia aştept să ajung. Am mereu în mintea mea şi în sufletul meu momentele de anul trecut şi de fiecare dată mă ajută. Sunt momentele cele mai speciale şi cu siguranţă vor rămâne pentru că a fost prima dată şi a fost şi turneul meu preferat. Sper să fiu o albinuţă care aleargă bine şi care joacă şi bine. La Paris este o suprafaţa care îmi place, este mai rapidă. Pentru mine cel mai improtant lucru este că sunt aptă şi că mă duc din nou acolo. Nu am spus nici că sunt favorită, nici că nu sunt. Mă duc acolo să dau tot ce am mai bun”, a declarat Halep.

Referitor la posibilitatea preluării funcției de președinte al Federației Române de Tenis de către Ion Țiriac, Halep a spus: „Cred că ar fi un lucru foarte bun dacă domnul Ţiriac ar conduce tenisul românesc şi cred că prin tot ce a făcut în viaţa asta a arătat că este un om capabil de orice şi cred că tenisul românesc o să fie bine dacă o să conducă dumnealui, dar nu am discutat acest subiect şi prefer să nu comentez”.