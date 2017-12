Sindicatele din administraţie amenință cu blocarea activității

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Publică spun că de majorări semnificative beneficiază doar aleşii şi primarii,nu şi funcţionarii de rang mediu, astfel încât, în perioada următoare, e foarte posibil să blocheze activitatea primăriilor şi ale oficiilor de colectare a taxelor. ,,Întotdeauna au omis să pună la dispoziție tot ce înseamnă grile de salarizare în Administrația Locală. E clar o rea-voință față de Administrația Locală. Am primit numeroase telefoane din teritoriu, de la oamenii pe care îi reprezentăm, să facem ceva. După ce ne vom întâlni și ne vom consulta, probabil vom declanșa acțiuni de amploare de protest la nivel național, iar cei de la Taxe și Impozite iau în considerare blocarea instituțiilor de colectare a banilor din taxe și impozite. Nu au făcut altceva decât să-și mărească dumnealor salariile, senatori, deputați, primarii și viceprimarii. De când au scos această lege, nu au făcut altceva decât să distrugă tot ce înseamnă salarizare unitară. Noi încercăm să purtăm discuții acum cu toate federațiile sindicale de profil, cu toți liderii sindicali, urmând ca zilele următoare să decidem ce acțiuni vom întreprinde și când le vom demara. Am făcut scrisori de înaintare către Ministerul Muncii, dacă nu va exista dialog nu ne rămâne altceva de făcut decât să închidem autoritățile publice la nivel național”, a declarat Pompiliu Buzduga, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație. În proiectul legii salarizării, publicat, luni, de Partidul Social Democrat, se prevede ca, până în 2022, indemnizațiile primarilor să ajungă la un nivel de minimum 5.800 de lei și cel mult 14.065 de lei. În cazul edililor, coeficientul indemnizației se calculează în funcție de numărul locuitorilor pe care îi are localitatea, astfel: Primarul General al Capitalei - 9.70, primarul unei localități de peste 200.000 de locuitori - 8.00, primarul unei localități de peste 100.000 de locuitori - 7.00, primarul unei localități de peste 50.000 de locuitori - 6.5, primarul unei localități de peste 20.000 de locuitori - 6.0, primarul unei localități de peste 10.000 de locuitori - 5.5, primarul unei localități de peste 5.000 de locuitori - 5.0, primarul unei localități de peste 3.000 de locuitori - 4.5, iar primarul unei localități cu mai puțin de 3.000 de locuitori - 4.0. Acest coeficient se înmulțește cu valoarea salariului minim pe economie (ex.: Primar General - 9,70 x 1.450 lei = 14.065 lei).

Directorii generali din Administrația Locală ar urma să aibă salarii cuprinse între 7.282 lei și 8.072 lei, iar un trezorier șef să aibă un venit cuprins între 6.844 lei și 7.546 lei. Pentru arhitectul șef al unui oraș, este prevăzut un venit cuprins între 6.229 lei și 6.844 lei, similar cu cel al unui șef de serviciu. Pentru un arhivar, un casier, sau un magaziner, venitul maximum ar urma să ajungă în 2022 la 3.750 de lei, similar cu cel al unui șef formație pază, în timp ce salariul unui paznic, al unui îngrijitor sau al unui portar ar urma să ajungă la cel mult 3.550 de lei.