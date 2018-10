Smart City în România? Vise, taică!

România este o ţară a strategiilor şi studiilor de fezabilitate, dar care nu are o lege a zonelor metropolitane, dacă vorbim despre dezvoltare Smart City, a declarat, marţi, directorul general al Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Constantin Mitache, citat de agerpres.ro - „Toată lumea vrea să trateze smart city-ul ca pe un adult, dar el este încă un copil. Să nu uităm că România este o ţară a strategiilor şi a studiilor de fezabilitate. Cineva spunea că dacă am însuma toate SF-urile (studii de fezabilitate - n.r.) care sunt făcute acum la toate autorităţile locale şi centrale ne-ar trebui bugetul Statelor Unite ale Americii. Sigur, asta nu trebuie să ne dezamăgească şi să ne pună în situaţia de a nu face paşii pe care îi avem de făcut. În același timp, avem a treia cea mai mare rată a abandonului şcolar din Uniunea Europeană. Sunt pregătite autorităţile locale să implementeze conceptul de smart city? Parţial da. Sunt municipii care au luat deja startul, respectiv Alba Iulia, Cluj, Iaşi, Oradea, Arad, Constanţa“. Reprezentantul AMR a precizat, totodată, că există diferenţe foarte mari în felul în care au evoluat autorităţile locale, din cauza lipsei de standarde pentru smart city - „Au achiziţionat software, hardware, dar nu sunt compatibile. Este o problemă doar cu autorităţile locale? Nu. Este o problemă şi cu cele centrale. Au făcut investiţii în infrastructura IT, s-au dotat, au început să elibereze documente în format electronic... Ce ne facem însă dacă primăria din Iaşi eliberează certificatul de urbanism în format electronic, iar cetăţeanul se duce cu el la autoritatea de mediu şi acolo i se spune să aducă printuri? Nu avem interoperabilitate“. La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), Manuela Catrina, a spus că nu toate orașele din România sunt pregătite să fie smart - „Pentru a asista la o transformare digitală, avem nevoie de patru lucruri. De oameni, proceduri, politici şi platforme. Din păcate, noi, de foarte multe ori, începem cu platformele, poate încercăm să adunăm nişte oameni şi punem mai la sfârşit procedurile şi politicile. În aşa fel, lucrurile nu pot să funcţioneze“.