Generația YOLO (you only live once)

Smartphone-ul, prioritatea „number one“ a românului

Românii cheltuie primii bani economisiți pe haine, încălțăminte, accesorii, telefoane mobile și electrocasnice Nicoleta Deliu (BCR): „Indiferent de vârstă, românii nu pun pe primul loc investițiile în educație, sănătate sau pensie“

Paul NĂSĂUDEANU vezi toate articolele Românii cheltuie diferit economiile pe care le fac, în funcție de generație, dar un top al investițiilor arată că cele pe termen lung lipsesc din prioritățile tuturor, potrivit unui studiu realizat de Banca Comercială Română (BCR), citat de mediafax.ro. Topul (primelor) investiții realizate este următorul - haine și încălțăminte, biciclete și patine cu rotile, cadouri pentru alții, călătorii, studii, telefoane și accesorii, mobilă și electrocasnice, laptop/calculator, jucării, mașină/ școala de șoferi. „Copiii din ziua de azi încep să economisească mai devreme, inclusiv la vârsta de patru ani, pe când părinții și bunicii făceau asta după 18 ani. Cei mai mulți copii strâng în medie între 350 și 800 lei pe an, cu care își cumpără biciclete, aparate foto sau jocuri video, iar cei care investesc cel mai mult în educație sunt adolescenții de 16 - 20 ani“, se arată în studiul BCR. Primii bani strânși de copiii între 11 și 15 ani se duc pe biciclete și patine cu rotile, apoi pe jucării, telefoane și accesorii, în ordinea preferințelor. Adolescenții, cu vârste între 16 și 20 ani, au cheltuit primele economii cel mai mult pe telefoane și accesorii, apoi pe cadouri și studii. Tot telefoanele și accesoriile au fost prioritare pentru tinerii între 21 și 25 ani, urmate de biciclete, patine cu rotile și vacanțe. Românii între 26 și 79 ani au declarat că și-au cheltuit primii bani economisiți pe haine și încălțăminte. Electrocasnicele intră în top abia de la 26 ani și câștigă teren odată cu vârsta. „Studiul arată cât de necesară este educația financiară. Nicio categorie de vârstă nu pune pe primul loc investițiile pe termen lung, cum ar fi cele în educație, sănătate sau pensii, însă merită remarcat că tinerii de 16 - 20 ani alocă educației sumele cele mai mari. Noi credem că mai sunt mult de făcut. Românii trebuie să treacă dincolo de economisire, la controlarea bugetului personal, stabilirea unor obiective realiste de viață și asumarea unui comportament financiar calculat și corect“, spune reprezentantul BCR Nicoleta Deliu, coordonatoarea programului de educație financiară „Școala de bani“ (august - octombrie 2018).

