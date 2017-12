Snowden are cont pe Twitter

Fostul consultant al Agenţiei Naţionale americane pentru Securitate (NSA) şi CIA Edward Snowden, care a dezvăluit amploarea programelor americane de supraveghere, şi-a deschis un cont pe Twitter - @snowden. Contul era urmărit de peste 171.000 de utilizatori ai reţelei de microblogging în aproximativ o oră şi de 548.000 de utilizatori, patru ore şi jumătate mai târziu. Însă Snowden urmărea un singur cont pe Twitter, şi anume cel al NSA, fostul său angajator. ”Între timp, o mie de persoane de la Fort Meade şi-au deschis conturi pe Twitter”, a notat el într-un mesaj, referindu-se la baza militară americană din Maryland, sediul NSA.

Primul mesaj pe care Snowden l-a postat pe cont a fost ”Mă puteţi auzi acum?”, un slogan dintr-un spot publicitar de televiziune. Mesajul a fost preluat şi repostat de aproximativ 25.000 de ori într-o oră. În profilul de pe cont, Snowden se prezintă afirmând că ”Lucram pentru Guvern. Acum lucrez pentru public”. Snowden este considerat de susţinătorii săi un avertizor de integritate care a dezvăluit cu îndrăzneală excesele Guvernului american, însă Washingtonul a formulat acuzaţii de spionaj împotriva sa, pentru că a divulgat informaţii secrete. El a părăsit SUA în mai 2013, iar în prezent trăieşte în Rusia, unde a primit azil, un an mai târziu. În primele ore pe Twitter, Snowden a făcut un schimb de mesaje cu eminentul fizician şi animator de radio Neil deGrasse Tyson, care l-a încurajat să-şi facă cont pe Twitter în timpul unui interviu, în emisiunea sa, luna aceasta. Cei doi au discutat, pe Twitter, despre descoperirea apei pe Marte, iar Snowden a afirmat în glumă că activitatea la Fundaţia pentru Libertatea Presei îl ţine ocupat. ”Dar tot mai am timp de imagini cu pisici”, scrie el. Tyson l-a întrebat pe Snowden, căruia i-a mărturisit că-l consideră un expert în calculatoare, ce părere are despre fatul că este considerat trădător şi, în acelaşi timp, erou. Acesta i-a răspuns că este ”doar un cetăţean care se face auzit”.

Numele de utilizator @snowden fusese deja luat de către o persoană, care nu l-a folosit, însă, în ultimii trei ani. Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile (ACLU), care-l reprezintă pe Snowden, a anunţat că oficiali de la Twitter au fost contactaţi şi au fost de acord să-l predea lui Snowden. Preşedintele american, Barack Obama, şi-a deschis şi el un cont pe Twitter, @POTUS, în iunie, când a fost urmat de peste 1,6 milioane de utilizatori în mai puţin de 24 de ore.

Citește și:

Snowden a criticat Rusia

O nouă lege din Rusia aruncă în incertitudine sute de mii de companii din sectorul internetului

Petiție de grațiere a lui Snowden, respinsă de Casa Albă

”SUA ar trebui să-l spânzure pe Edward Snowden”

Miniştri germani spionaţi de NSA

Ambasada SUA din Paris are o staţie specială pentru spionarea telecomunicaţiilor

Snowden salută progresele în favoarea dreptului la viaţă privată

Congresul SUA pune frână filajelor excesive ale NSA