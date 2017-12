Șoc și groază! Grindeanu s-a împăcat cu Dragnea

Fostul premier Sorin Grindeanu pare să fi trecut peste faptul că a fost dat afară de la Palatul Victoria de Liviu Dragnea. Grindeanu spune că s-a văzut cu Dragnea și că acesta din urmă s-a purtat "părintește" cu el. „Da, am avut o discuţie constructivă şi, deopotrivă, amicală. S-au spus foarte multe lucruri. Nu cred că a trecut cu totul peste ceea ce s-a petrecut, dar a arătat multă înţelegere. Mi-a vorbit despre tinereţe şi despre tentaţii, despre loialitatea faţă de partid şi despre datoria faţă de ţară. Aş zice că mi-a vorbit părinteşte. Sper că ceea ce s-a întâmplat îmi va aduce un plus experienţei politice, un plus pe care îmi doresc să-l folosesc în continuare în interiorul partidului. Când doi oameni maturi care îşi doresc stabilitate pentru această ţară stau din nou la aceeaşi masă, este clar că îşi doresc amândoi un partid puternic şi nedivizat, care să guverneze spre binele cetăţenilor“, a declarat Grindeanu, într-un interviu pentru stiripersurse.ro.